Губерниев и Вяльбе на пороге примирения: «Нам надо увидеться, все стороны ждут этого»

📆4/18/2026 7:48 AM
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о готовности к примирению с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Встреча, организованная при участии Дмитрия Свищева, направлена на обсуждение дальнейшего сотрудничества и развитие лыжных видов спорта. Обе стороны выражают уверенность в позитивном исходе и большой проделанной работе.

В мире российского спорт а назревает долгожданное примирение , которое может ознаменовать новую эру сотрудничества и развития лыжных дисциплин. Известный спорт ивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил твердую уверенность в скором разрешении давнего конфликта с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе . По словам Губерниев а, решение о встрече и последующем диалоге уже принято, и все стороны с нетерпением ожидают этого момента.

Он подчеркнул, что предстоит проделать огромную работу, направленную на благо отечественного лыжного спорта, и это требует единения усилий. Губерниев образно сравнил предстоящее примирение с известными сценами из советских фильмов, намекая на то, что их встреча будет наполнена значимостью и предвкушением. Он отметил, что Елена Вяльбе, подобно героине Веры Алентовой, сможет произнести: «Как долго я тебя искала», а он, в свою очередь, ответит: «Чуть больше восьми дней», как герой Алексея Баталова. Эти слова символизируют готовность к конструктивному диалогу и преодолению прошлых разногласий. Планируется, что встреча пройдет втроем – с участием председателя Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрия Свищева, который, по мнению Губерниева, прекрасно понимает сложившуюся ситуацию и играет важную роль в урегулировании конфликта. Основная цель встречи – обсуждение дальнейшего сотрудничества и выработка стратегии развития, которая позволит вывести российский лыжный спорт на новый, еще более высокий уровень. Губерниев выразил благодарность Свищеву за его мудрое посредничество и поддержку. Дмитрий Губерниев также подтвердил, что идея примирения вынашивалась им давно, и он с нетерпением ждал подходящего момента, который совпал с назначением Дмитрия Свищева на новую должность. Он пожелал Свищеву всяческих успехов в его дальнейшей деятельности, подчеркивая, что их совместная работа будет направлена на достижение общей цели – принесение максимальной пользы лыжным видам спорта. В контексте этого примирения прозвучали также комментарии других значимых фигур российского спорта. Юрий Бородавко, тренер сборной России, отметил, что и Вяльбе, и Губерниев являются здравомыслящими людьми, объединенными стремлением внести вклад в развитие своего дела. Он подчеркнул, что их общая цель – это польза для лыжного спорта. Дмитрий Свищев, со своей стороны, заявил, что его главной задачей является оставление конфликта между Вяльбе и Губерниевым в прошлом, чтобы вся их последующая совместная работа приносила максимальную пользу лыжному спорту и сноубордингу. Стоит отметить, что в рамках обсуждения кадровых вопросов, Бородавко прокомментировал переход Александра Спицова в группу к Егору Сорину, уточнив, что инициаторами этого перехода были он сам и Елена Вяльбе, исходя из желания сформировать более молодую группу спортсменов. Таким образом, предстоящее примирение Дмитрия Губерниева и Елены Вяльбе на фоне активной работы по развитию лыжных дисциплин, свидетельствует о стремлении российского спортивного сообщества к консолидации и достижению новых высот

