Губерниев о Разине и другие хоккейные новости

Обзор последних новостей из мира хоккея: комментарии Губерниева о Разине, обсуждение судейства в КХЛ и НХЛ, результаты плей-офф, статистика игроков и другие события.

Дмитрий Губерниев , известный комментатор и ведущий телеканала «Матч ТВ», остро отреагировал на недавние заявления Андрея Разин а, солиста группы «Ласковый май» и функционера хоккей ного клуба «Металлург».

Губерниев, не скрывая иронии, посоветовал Разину воздержаться от общения с прессой, если тому это не нравится, и оставаться дома. Этот комментарий стал ответом на недовольство Разина реакцией журналистов на его пресс-конференцию, после которой он заявил об отказе от участия в любых шоу и интервью, выразив благодарность Третьяку, Ротенбергу и Кожевникову за поддержку. Обсуждение не ограничилось только персоной Разина.

Вячеслав Кожевников, комментируя ситуацию вокруг вратаря «Везина», подчеркнул, что выбор между «своим» и «чужим» игроком – это отдельная история, но в хоккее всегда выделяется сильнейший. Он отметил, что к своим игрокам отношение, как правило, более лояльное. Генеральный директор КХЛ, Алексей Бабаев, озвучил ожидания по поводу изменений в правилах лиги, в частности, по поводу возраста, с которого хоккеист становится свободным агентом, и отмены заградительных квалификаций, отметив, что некоторые силы блокируют эти решения.

Пастрняк, нападающий «Бостона», поделился своими переживаниями по поводу вылета команды из плей-офф, признав, что с возрастом бороться за Кубок Стэнли становится все сложнее и не хочется упускать возможности. Задоров, защитник «Бостона», играл с серьезной травмой колена, полученной в четвертом матче серии с «Баффало», и смог набрать одно очко в шести играх. В Кубке Гагарина также не обошлось без критики судейства. Карандин назвал судейство «серым» и отметившим множество ошибок, что, по его мнению, соответствует уровню хоккея.

Он также сравнил судей НХЛ с мастерами, такими как Окулов, подчеркнув, что в НХЛ судей практически не видно. В НХЛ «Вегас» демонстрирует впечатляющую статистику, пройдя первый раунд плей-офф в 6 из 9 своих сезонов. Клуб выиграл 13 серий в первых 8 кубковых кампаниях, уступая по этому показателю только «Айлендерс» и «Эдмонтону». В этом году впервые за последние 6 лет в первом раунде Кубка Стэнли будет только один седьмой матч, в котором встретятся «Тампа» и «Монреаль».

Леонид Вайсфельд считает, что «Ак Барс» обладает более эффективными козырями, чем «Металлург», и что казанцы продемонстрировали стабильную игру на всех уровнях, особенно выделив доминирование четвертого звена. Сборная Канады впервые с 1984 года не примет участие в Кубке Шпенглера из-за разногласий по поводу продления сотрудничества. Никита Кучеров поднялся на пятое место среди россиян по количеству игр в плей-офф НХЛ (158), обогнав Павла Дацюка, а Андрей Василевский занимает десятое место (126).

Хэйгл высоко оценил игру Василевского в шестом матче с «Монреалем», назвав его лучшим вратарем в мире. Тейдж Томпсон, игрок «Баффало», выразил удовлетворение выходом команды во второй раунд плей-офф и заявил о готовности к дальнейшей борьбе. Гонсалвеш стал третьим игроком в истории «Тампы», забившим гол в овертайме игры плей-офф при угрозе вылета, что позволило команде перевести серию в седьмой матч и в итоге выиграть ее





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Хоккей КХЛ НХЛ Губерниев Разин Плей-Офф Кубок Стэнли Кубок Гагарина Кучеров Василевский

United States Latest News, United States Headlines