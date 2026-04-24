Грушко призвал ЕС сосредоточиться на Ближнем Востоке вместо антироссийских санкций
📆4/24/2026 5:21 AM
📰Известия
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Евросоюзу следует пересмотреть свою политику и уделить больше внимания последствиям конфликтов на Ближнем Востоке, а не продолжать вводить санкции против России. Одновременно ЕС утвердил 20-й пакет антироссийских санкций.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил 24 апреля, что Европейскому союзу следует пересмотреть свою политику и сосредоточиться на смягчении последствий конфликтов на Ближнем Востоке, а не на продолжении введения антироссийских санкций.

В интервью агентству РИА Новости Грушко подчеркнул, что ЕС необходимо критически оценить роль Соединенных Штатов в дестабилизации ситуации в регионе и разработать стратегию выхода из сложившегося кризиса. Он отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала прямой ущерб от ближневосточного конфликта в размере 24 миллиардов евро, однако, вместо поиска конструктивных решений, предлагает сократить социальные программы и отказаться от планов развития общества ради реализации нереалистичных целей, направленных против России.

По мнению Грушко, такая политика является недальновидной и контрпродуктивной, поскольку игнорирует реальные проблемы и усугубляет существующие противоречия. Заявление Грушко прозвучало на фоне утверждения Европейским союзом двадцатого пакета антироссийских санкций и согласования нового кредита для Украины. Принятие этого пакета санкций было затруднено из-за позиции Венгрии и Словакии, которые ранее блокировали соответствующие предложения. Российская сторона неоднократно заявляла о незаконности и неэффективности санкционной политики ЕС, подчеркивая, что она не оказывает существенного влияния на российскую экономику, а лишь наносит ущерб европейским компаниям и гражданам.

Грушко отметил, что Россия внимательно изучит содержание нового пакета санкций и примет соответствующие ответные меры. Он также добавил, что ЕС уже несколько лет безуспешно пытается ограничить возможности России, используя незаконные и необоснованные методы. Российский дипломат подчеркнул, что санкции не являются эффективным инструментом решения международных проблем и лишь способствуют эскалации напряженности. Двадцатый пакет санкций, утвержденный Евросоюзом, предусматривает расширение ограничений в отношении российской экономики, включая полный запрет на морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, санкции затронули ряд физических и юридических лиц, в том числе российского исполнителя Тимати (Тимура Юнусова), директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского и Московский физико-технический институт (МФТИ). Также были введены ограничения на операции с двадцатью российскими банками. Эти меры, по мнению ЕС, направлены на усиление давления на Россию и ограничение ее возможностей финансировать военные действия. Однако, российская сторона считает, что эти санкции являются политически мотивированными и не имеют под собой экономических оснований.

Грушко подчеркнул, что Россия продолжит развивать сотрудничество с другими странами и регионами, чтобы компенсировать потери от санкционного давления и обеспечить устойчивое развитие своей экономики. Он также выразил уверенность в том, что санкционная политика ЕС в конечном итоге приведет к негативным последствиям для самой Европы

Россия Евросоюз Санкции Ближний Восток Александр Грушко Урсула Фон Дер Ляйен Украина

 

