Группа депутатов Европарламента выступила с инициативой лишить Зеленского ордена За заслуги

Группа депутатов Европарламента выступила с инициативой лишить Владимира Зеленского Европейского ордена «За заслуги». По ее словам, обращение направлено председателю Европарламента Роберте Метсоле. Инициативу поддержали несколько десятков парламентариев. Брылка заявила, что поводом стали решения Зеленского, которые, по ее мнению, связаны с публичным чествованием и прославлением УПА*. Ранее депутат Сейма Казимеж Смолиньский заявил, что украинцев, которые заявляют, что перестанут приезжать в Польшу в случае лишения Зеленского ордена Белого Орла, в стране не ждут. *Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Группа депутатов Европарламент а выступила с инициативой лишить Владимира Зеленского Европейского ордена «За заслуги». По ее словам, обращение направлено председателю Европарламент а Роберте Метсоле. Инициативу поддержали несколько десятков парламентариев.

Брылка заявила, что поводом стали решения Зеленского, которые, по ее мнению, связаны с публичным чествованием и прославлением УПА*. Ранее депутат Сейма Казимеж Смолиньский заявил, что украинцев, которые заявляют, что перестанут приезжать в Польшу в случае лишения Зеленского ордена Белого Орла, в стране не ждут. *Организация признана экстремистской и запрещена в России





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