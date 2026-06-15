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Группа G чемпионата мира 2026: 1:1 в Сиэтле, Хани Мохамед отметился автоголом, в следующем матче - Иран и Новая Зеландия

Футбол News

Группа G чемпионата мира 2026: 1:1 в Сиэтле, Хани Мохамед отметился автоголом, в следующем матче - Иран и Новая Зеландия
Группа G Чемпионата Мира 2026Египет - Бельгия1:1 В Сиэтле
📆6/15/2026 9:17 PM
📰sportbox
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Встреча групп G чемпионата мира 2026 между Египтом и Бельгией завершилась вничью 1:1. На 19-й минуте счет открыл Эмам Ашур с передачи Мохамеда Салаха, на 66-й минуте Хани Мохамед отметился автоголом. Египетский защитник срезал мяч в свои ворота после борьбы с форвардом сборной Бельгии Ромелом Лукаку, вышедшим на замету минутой ранее. В следующем матче команда Руди Гарсии 21 июня сыграет со сборной Ирана в Лос-Анджелесе, а Египтяне в этот же день встретятся со сборной Новой Зеландии в Ванкувере.

Встреча группы G прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 1:1. На 19-й минуте счет открыл Эмам Ашур с передачи Мохамеда Салаха. На 66-й минуте Хани Мохамед отметился автоголом.

Египетский защитник срезал мяч в свои ворота после борьбы с форвардом сборной Бельгии Ромелу Лукаку, вышедшим на замету минутой ранее. В следующем матче команда Руди Гарсии 21 июня сыграет со сборной Ирана в Лос-Анджелесе. Египтяне в этот же день встретятся со сборной Новой Зеландии в Ванкувере. Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике

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Группа G Чемпионата Мира 2026 Египет - Бельгия 1:1 В Сиэтле Эмам Ашур Мохамед Салах Хани Мохамед Ромелу Лукаку Иран Новая Зеландия

 

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