Грузовой корабль Прогресс МС-32 успешно завершил миссию на МКС и готовится к сведению с орбиты

Космический грузовик Прогресс МС-32 отстыковался от МКС, завершив полугодовой цикл доставки жизненно важных ресурсов, топлива и научного оборудования для работы экипажа.

Грузовой космический корабль Прогресс МС-32 успешно завершил свою длительную миссию на орбите, отстыковавшись от российского сегмента Международной космической станции. Как уточнили в пресс-службе государственной корпорации Рос космос , процесс расстыковки прошел в штатном режиме в 1:08 по московскому времени.

Корабль отошел от стыковочного узла модуля Звезда, освобождая место для прибытия новой экспедиции и следующего грузового аппарата серии Прогресс, который уже ожидает своего старта на космодроме Байконур. Данный этап является стандартной процедурой ротации техники, обеспечивающей непрерывное функционирование орбитальной лаборатории. Согласно текущему плану полета, специалисты Центра управления полетами проведут серию маневров для сведения корабля с орбиты. В 4:11 по московскому времени двигательная установка аппарата будет активирована для торможения, что позволит Прогрессу МС-32 выйти из состава орбитальной группировки и начать неуправляемое снижение. В плотных слоях атмосферы большая часть конструкции аппарата подвергнется термическому разрушению. Те фрагменты, которые не успеют полностью сгореть в плазме, направленно упадут в акваторию Тихого океана, в специально выделенном для таких целей несудоходном районе, который нередко называют кладбищем космических кораблей. Это обеспечивает безопасность морских путей и отсутствие ущерба для инфраструктуры. За время своего пребывания в составе МКС, которое составило около шести месяцев, Прогресс МС-32 выполнил важные задачи по снабжению экипажа 73-й экспедиции. Напомним, что стыковка аппарата состоялась 13 сентября прошлого года. За это время корабль доставил на станцию внушительный объем грузов общей массой около 2,5 тонн. В состав полезной нагрузки вошли более 1,1 тонны сухих грузов, необходимых для жизнедеятельности космонавтов и проведения научных экспериментов, 870 килограммов топлива для поддержания высоты орбиты станции, 420 литров питьевой воды и 50 килограммов сжатого воздуха для корректировки состава атмосферы в модулях. Среди доставленного оборудования значились важные установки для синтеза полупроводниковых материалов, а также элементы нового скафандра, предназначенного для проведения внекорабельной деятельности. Уже 26 апреля ожидается старт новой миссии Прогресс МС-34, которая продолжит бесперебойное снабжение орбитального форпоста человечества





