Грузоперевозки в России: Электронный документооборот затронет до 95% бизнеса

Введение электронных перевозочных документов (ЭПД) с 1 сентября 2026 года приведет к масштабным изменениям в российском грузоперевозочном бизнесе, затронув до 95% предприятий. Переход потребует финансовых вложений, но может способствовать обелению бизнеса и ускорению документооборота.

Согласно исследованию аналитиков сервиса Транспортный ЭДО Точка Банка, которое попало в распоряжение Forbes, изменения в документообороте для участников грузоперевозок затронут до 95% российского бизнеса. С 1 сентября 2026 года вступает в силу обязательный переход на электронные перевозочные документы ( ЭПД ), что означает отказ от бумажных версий таких документов, как транспортные накладные, заявки на перевозку, экспедиторские документы и т.д.

Данная мера охватывает широкий спектр предприятий, затрагивая не только логистические компании, но и всех, кто отправляет и получает грузы, охватывая порядка 3000 кодов ОКВЭД. Аналитики отмечают, что примерно 43% бизнеса попадает одновременно в категории грузоотправителя и грузополучателя, а около трети компаний, согласно данным Точка Банка, уже активно взаимодействуют с грузоперевозками. Первыми к необходимости перестройки процессов столкнутся селлеры, строительные компании и оптовики. \Переход на ЭПД влечет за собой необходимость внедрения новых систем, обучения персонала и изменения привычных рабочих процессов, что, безусловно, потребует финансовых вложений. Эксперты из различных организаций подтверждают широкий охват этой реформы. Александр Таскаев, член генерального совета Деловая Россия, подчеркивает системный характер изменений, затрагивающий не только перевозчиков, но и грузоотправителей, получателей, экспедиторов и всех, кто регулярно взаимодействует с поставками и логистикой. Константин Рыбаков, партнер Kept, оценивает, что 70-80% российских компаний подпадут под эти изменения. Анна Климова, партнер ДРТ, считает, что мера затронет практически весь бизнес, учитывая, что все компании так или иначе принимают товары, доставляемые транспортными компаниями. Наталья Хобракова, партнер Б1, склоняется к оценке о трети компаний, уже включенных в изменения, что соответствует текущей практике. Внедрение ЭПД также потребует адаптации всей отрасли розничной торговли, учитывая ее сложную логистику, включающую и грузоперевозки, и отправку, и получение грузов. Председатель АКОРТ, Станислав Богданов, отмечает важность проработки нюансов перехода, особенно касающихся взаимодействия с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также различий в цифровой готовности компаний в регионах. Ассоциация планирует максимально плавное внедрение с учетом реальной готовности бизнеса.\Помимо прочего, ожидается, что новые правила будут способствовать обелению бизнеса в сфере грузоперевозок, снижению доли уклонения от налогов, а также ускорению оформления документов. По словам экспертов, цифровизация может в два раза ускорить оформление документов и на 50% уменьшить долю рутинных операций, связанных с бумажным документооборотом. Виктор Калинин, руководитель управления транспортной логистики ПЭК, отмечает, что переход требует усилий в области цифровой трансформации и, соответственно, финансовых затрат. Стоимость перехода зависит от масштабов бизнеса и объема обрабатываемых документов. Для крупных логистических компаний, выполняющих более 20 рейсов в день, расходы могут составить около 300 000 рублей, тогда как для малого бизнеса с объемом до 600 документов в год стоимость будет значительно меньше. Екатерина Авдеева, председатель координационного совета АНО Центр защиты бизнеса, отмечает, что тарифы операторов могут составлять 5000-7000 рублей за документ. В целом, переход на ЭПД является масштабным изменением, которое требует подготовки и финансовых вложений, но может привести к положительным эффектам для бизнеса в будущем





