Громкая сделка, обернувшаяся провалом: Как Пол Джордж разрушил будущее "Клипперс"

Обмен Пола Джорджа в "Клипперс" в 2019 году казался триумфом, но спустя годы аналитики и болельщики признают его одной из самых неоднозначных и провальных сделок в истории НБА. В то время как "Оклахома" получила активы, ведущие к чемпионству, "Лос-Анджелес" лишился перспектив на годы вперёд.

Летом 2019 года переход Пола Джорджа в « Клипперс » вызвал настоящий ажиотаж во всей Национальной баскетбольной ассоциации. Этот шаг был мотивирован не только стремлением укрепить состав, но и, как сообщали инсайдеры, желанием Кавая Леонарда. По сведениям из информированных источников, Леонард дал понять руководству клуба, что для реальной борьбы за чемпионский титул ему необходим Джордж. Этот фактор стал решающим, подтолкнув «Лос-Анджелес» к историческому обмену с «Оклахомой».

На тот момент казалось, что «парусники» обеспечили себе статус фаворитов лиги на долгие годы, однако время показало, что эта сделка оказалась одной из самых спорных и неоднозначных в истории НБА. Отдавая Пола Джорджа, «Клипперс» получали в придачу игрока, чья ценность на тот момент была недооценена, но который впоследствии стал ключевым активом для «Оклахомы». Речь идет о Шэе Гилджес-Александре, который только что завершил свой дебютный сезон в НБА, будучи 11-м пиком драфта-2018. Его средние показатели в том сезоне составляли 10,8 очка и 3,3 передачи за игру. Хотя молодой канадец и считался перспективным игроком с высоким баскетбольным интеллектом, даже самые преданные болельщики «Тандер» вряд ли могли предвидеть, что он вырастет до уровня MVP. Именно Шэй стал тем главным активом, который позволил «Оклахоме» успешно запустить процесс перестройки и, как утверждается, прийти к титулу чемпионов в 2025 году. В результате обмена «Оклахома-Сити» не только получила Гилджес-Александра и Данило Галлинари, но и пять пиков первого раунда драфта, а также два права на обмен пиками, которые продолжают приносить плоды и по сей день. Последствия того решения отзываются эхом в «Клипперс» даже в 2026 году. После поражения от «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 121:126 в матче плей-ин сезона-2025/2026, клуб из Лос-Анджелеса официально завершил свою кампанию и выбыл из борьбы за титул. Этот результат привел к тому, что «Тандер» получили еще один драфт-актив «Клипперс» и определили свое положение в лотерее драфта-2026, имея около 7% шансов на попадание в топ-4. В контексте данного обмена стоит упомянуть и других игроков, которые могли быть затронуты или оказались в других командах: Матурин (23 года), Леонард (21), Гарлэнд (21), Лопес (17), Джонс (13), Коллинз (11), Данн (7), Миллер (5), Сандерс (3). Со стороны «Уорриорз» отличились: Карри (35), Порзингис (20), Сантос (20), Подзиемски (17), Хорфорд (14), Мелтон (7), Грин (7), Пэйтон II (6), Ричард, Бэсси, Карри, Спенсер. Несмотря на огромные финансовые вложения и ожидания, спортивные результаты «парусников» за прошедшие годы оказались весьма скромными. Наивысшим достижением команды с момента приобретения Джорджа стал выход в финал Западной конференции в 2021 году, что является единственным подобным достижением в истории франшизы. Несомненно, на итоговый результат оказали значительное влияние травмы. Если бы не они, возможно, сделка не выглядела бы столь односторонней. Не получи Кавай Леонард травму в 2021 году, «Лос-Анджелес» имел реальный шанс побороться за титул в том сезоне или в последующем. В итоге эпоха Пола Джорджа в «Клипперс» завершилась без значительных побед, и форвард покинул команду в 2024 году, завершив карьеру в середине нынешнего сезона. Интересно, что легендарный разыгрывающий, проведший в «Клипперс» семь лет и ненадолго вернувшийся в стан «парусников» в текущем сезоне, после своего ухода из команды лишился возможности провести полноценный прощальный год в лиге. Сразу после вылета своего бывшего клуба из плей-ин, Пол Джордж опубликовал в социальных сетях мем с изображением похорон, что красноречиво намекает на его отношение к произошедшему. История НБА знает немало примеров односторонних сделок, но случай с Полом Джорджем занимает особое место. В то время как недавний обмен Луки Дончича часто называют ошибочным с точки зрения логики, сделку «Клипперс» принято считать откровенным провалом. Даже крах «Бруклина» под управлением Михаила Прохорова после приобретения звездного, но возрастного трио в составе Кевина Гарнетта, Пола Пирса и Джейсона Терри не выглядит столь катастрофическим. Тогда «Нетс» отдали за ветеранов три пика первого раунда, что позволило «Бостону» заполучить Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, построив чемпионское ядро. «Клипперс» же, помимо внушительного пакета пиков, расстались еще и с уже состоявшейся суперзвездой — Шэем. Истории подобных обменов наглядно демонстрируют риски, связанные с попытками построить команду-контендер. «Клипперс» получили статус претендента на бумаге, но фактически лишились рычагов развития на годы вперед. И пока команда из Лос-Анджелеса пытается выбраться из затянувшегося кризиса, «Оклахома» продолжает успешно пользоваться плодами своих решений, извлекая выгоду из каждой детали той судьбоносной сделки, которая, казалось бы, должна была принести успех «парусникам».





