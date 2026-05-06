Громкий скандал в Сегунде: Жерар Пике и руководство ФК Андорра наказаны за угрозы судьям

RFEF применила жесткие санкции к владельцу клуба Андорра Жерару Пике и другим функционерам за агрессивное поведение и угрозы в адрес арбитров после матча с Альбасете.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации ( RFEF ) вынес суровое решение в отношении руководства и владельца футбольного клуба 'Андорра'. Жерар Пике , известный в прошлом как один из величайших защитников 'Барселоны', а ныне возглавляющий клуб в качестве владельца, получил серьезную дисквалификацию.

Поводом для столь жестких мер стали систематические угрозы и агрессивное поведение в адрес судейского корпуса после завершения домашнего противостояния с командой 'Альбасете' в рамках чемпионата Сегунды. Данный инцидент стал одним из самых громких скандалов текущего сезона, подчеркнув проблему эмоционального давления на арбитров в профессиональном спорте. События начали развиваться стремительно во время матча, который состоялся 1 мая. Игра была напряженной и близкой по счету, однако на 86-й минуте произошло ключевое событие, определившее исход встречи.

Гости из 'Альбасете' забили единственный гол, который и стал победным (1:0). Однако представители 'Андорры', включая игроков и весь тренерский штаб, были категорически не согласны с этим решением. По их мнению, главный арбитр встречи Алонсо де Эна Вольф проигнорировал явное нарушение правил, которое было совершено игроками гостей непосредственно перед взятием ворот. Эмоции закипели мгновенно: главный тренер 'Андорры' Карлес Мансо и его помощники начали бурно протестовать, что привело к их удалению с поля.

Но настоящий конфликт развернулся уже после финального свистка, когда действие перенеслось из игровой зоны в подтрибунные помещения и далее на парковку стадиона. Согласно официальному отчету судейской бригады, атмосфера в подтрибунном помещении была крайне враждебной. Жерар Пике и другие высокопоставленные лица клуба перешли от спортивных дискуссий к прямым угрозам. В частности, Пике, используя свое влияние, посоветовал арбитрам покинуть территорию стадиона в сопровождении охраны, чтобы избежать возможных нападений со стороны разгневанных людей.

Более того, уже на парковке бывший футболист сделал весьма неоднозначное заявление, отметив, что в другой стране судей за такие решения могли бы буквально разорвать, но добавил, что Андорра является цивилизованным государством, что, по сути, лишь подчеркнуло скрытую угрозу в его словах. Однако агрессия проявилась не только в словах. Спортивный директор клуба Жауме Ногес повел себя еще более вызывающе, открыто пожелав арбитрам попасть в серьезную дорожную аварию. Самым вопиющим случаем стало поведение президента клуба Феррана Виласеки.

Согласно документам RFEF, Виласека допустил физический контакт с делегатом матча, толкнув его в грудь, после чего демонстративно сжал кулак и замахнулся, намереваясь нанести удар. Подобное поведение считается недопустимым в любом виде спорта и влечет за собой самые строгие дисциплинарные взыскания, так как подрывает основы спортивной этики и безопасности официальных лиц. В итоге Дисциплинарный комитет RFEF применил весь спектр доступных санкций.

Жерар Пике был дисквалифицирован на шесть матчей за проявление агрессии, а также отстранен от любой футбольной деятельности на срок в два месяца за действия, порочащие достоинство спорта. Президент Ферран Виласека получил еще более суровый срок — четыре месяца отстранения. Спортивный директор Жауме Ногес будет отстранен на два месяца и пропустит шесть матчей. Сам клуб 'Андорра' был оштрафован на сумму 1,5 тысячи евро, а в качестве дополнительного наказания руководство обязано закрыть президентскую и VIP-ложи на следующие две домашние игры.

Более того, федерация предупредила клуб: в случае повторения подобных инцидентов с команды будут автоматически сняты три очка, что может стать катастрофой для их турнирных амбиций. На данный момент 'Андорра' занимает 10-е место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Испании, набрав 55 очков. Несмотря на крепкое положение в середине таблицы, данный скандал может негативно сказаться на имидже клуба и его отношениях с федерацией.

Ситуация с Жераром Пике вновь подняла вопрос о том, как совмещать роль влиятельного владельца и соблюдение строгих регламентов спортивного поведения. Теперь клубу предстоит пережить период без своего главного вдохновителя и части руководства, стараясь сосредоточиться на футболе, а не на конфликтах с судьями





sportbox / 🏆 28. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Жерар Пике ФК Андорра RFEF Сегунда Футбольный Скандал

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Испанская футболистка высказалась о скандальном поцелуе главы RFEF после победы на ЧМ-2023Испанская футболистка высказалась о скандальном поцелуе главы RFEF после победы на ЧМ-2023

Read more »

Глава RFEF Луис Рубиалес отреагировал на скандал с поцелуем футболистки сборной ИспанииГлава RFEF Луис Рубиалес отреагировал на скандал с поцелуем футболистки сборной Испании

Read more »

Министр равенства Испании осудила главу RFEF, поцеловавшего футболисткуМинистр равенства Испании осудила главу RFEF, поцеловавшего футболистку

Read more »

Глава RFEF сделал непристойный жест рядом с королевой и её 16-летней дочерьюГлава RFEF сделал непристойный жест рядом с королевой и её 16-летней дочерью

Read more »

Шведская футболистка раскритиковала главу RFEF, поцеловавшего Дженнифер ЭрмосоШведская футболистка раскритиковала главу RFEF, поцеловавшего Дженнифер Эрмосо

Read more »

Глава RFEF выразил сожаления по поводу скандального поцелуя испанской футболисткиГлава RFEF выразил сожаления по поводу скандального поцелуя испанской футболистки

Read more »