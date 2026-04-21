В Одессе разгорелся коррупционный скандал: сотрудники территориального центра комплектования были задержаны Службой безопасности Украины после попытки вымогательства взятки у гражданина, имеющего отсрочку от мобилизации.

В Одессе разразился масштабный скандал, связанный с деятельностью представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки. По сообщениям информированных источников, инцидент начался с того, что сотрудники военкомата принудительно затащили мужчину в служебный автобус, полностью проигнорировав предъявленные им официальные документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации.

Потерпевший рассказал, что в процессе психологического и физического давления военкомы открыто заявляли о том, что в любом случае принудительно отправят его на службу, несмотря на имеющиеся законные основания для освобождения. Понимая, что ситуация принимает опасный оборот, мужчина принял решение пойти на хитрость. Он сделал вид, что готов заплатить требуемую военкомами сумму для урегулирования вопроса и получения свободы. Сразу после этого он связался с сотрудниками Службы безопасности Украины и сообщил о факте вымогательства. Силовики незамедлительно организовали оперативную спецоперацию по задержанию подозреваемых с поличным. Когда оперативники СБУ начали проводить задержание, группа сотрудников ТЦК попыталась скрыться с места происшествия на двух микроавтобусах. Завязалась погоня, в ходе которой правоохранителям пришлось применить оружие для блокировки автомобилей. Несмотря на попытки сопротивления, оба экипажа были оперативно перехвачены, а подозреваемые уложены лицом в асфальт под прицелами сотрудников спецслужб. При проведении тщательного обыска транспортных средств и личных вещей задержанных сотрудников ТЦК был обнаружен внушительный арсенал, который вызывает массу вопросов к деятельности мобилизационных пунктов. Помимо денежных средств, у них изъяли бейсбольные биты, кастеты и огнестрельное оружие, наличие которого при выполнении функций по призыву граждан является грубейшим нарушением закона. В ответ на резонансные события, которые уже получили широкое освещение в средствах массовой информации и социальных сетях, пресс-служба Сухопутных войск Украины выступила с официальным заявлением. Согласно полученной информации, руководство приняло решение об отстранении от занимаемых должностей начальника Одесского областного ТЦК, а также руководителя Пересыпского районного военкомата, где проходили службу задержанные лица. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности, а также выявление возможных сообщников коррупционной схемы внутри системы комплектования региона. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, так как подобные методы принудительного призыва вызывают острое недовольство среди местных жителей. Правоохранительные органы обещают провести максимально прозрачное расследование и наказать виновных по всей строгости действующего законодательства, чтобы исключить подобные проявления беззакония в будущем





