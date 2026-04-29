Грозовая угроза на Гран-при Майами Формулы-1
Сильные грозы могут сорвать воскресную гонку Формулы-1 в Майами, что приведет к немедленной остановке мероприятия и эвакуации всех участников в безопасные помещения согласно американским нормам безопасности.

Гран-при Майами Формулы-1 находится под серьезной угрозой из-за надвигающихся сильных гроз, которые, согласно прогнозам, обрушатся на город в воскресенье, день проведения гонки. Об этом сообщает авторитетное издание RacingNews365, подчеркивающее потенциальную опасность для всех участников мероприятия.

Власти США строго регламентируют проведение мероприятий под открытым небом в условиях грозовой активности. Согласно действующему законодательству, при обнаружении грозы мероприятие должно быть немедленно остановлено, а все присутствующие – зрители, команды, персонал – должны быть эвакуированы в безопасные помещения. Это означает, что в случае начала грозы во время самой гонки, будет немедленно объявлена процедура красных флагов.

Однако, в отличие от обычной остановки гонки, когда болиды возвращаются на пит-лейн, в данном случае команды будут обязаны завезти свои автомобили непосредственно в боксы, обеспечивая их максимальную защиту от стихии. Прогнозы метеорологов неутешительны: сильные грозовые ячейки ожидаются в Майами уже утром в воскресенье, непосредственно перед стартом четвертого этапа чемпионата мира Формулы-1, запланированного на 16:00 по местному времени.

Эти грозы не будут локальным явлением – они будут перемещаться во второй половине дня с северо-запада на юго-восток, проходя через Кубу и Багамские острова, прежде чем выйти в Атлантический океан. Формирование этого циклона началось в Скалистых горах, недалеко от Денвера, штат Колорадо, в начале этой недели. Он уже затронул южные штаты, такие как Алабама, Луизиана и Миссисипи, и, как ожидается, пересечет территорию Флориды в субботу вечером или рано утром в воскресенье, достигнув Майами непосредственно во время 57-круговой гонки.

Опыт прошлого года показывает, что Майами подвержен влиянию неблагоприятных погодных условий. В 2025 году спринтерская гонка в Майами также столкнулась с серьезными трудностями из-за грозы. Старт спринта был отложен из-за красных флагов, а пилот команды Ferrari, Шарль Леклер, попал в аварию, возвращаясь на стартовую решетку перед возобновлением гонки. Его болид потерял управление из-за аквапланирования и вылетел с трассы.

В то же время, прогнозы для остальных сессий уик-энда, включая тренировки, спринтерскую квалификацию, спринт и квалификацию, более благоприятные. Ожидается, что они пройдут без осадков, при температуре воздуха в диапазоне 30-35 градусов по Цельсию. Организаторы гонки и команды внимательно следят за развитием ситуации и готовы к принятию необходимых мер для обеспечения безопасности всех участников. В случае ухудшения погодных условий, не исключено изменение расписания гоночного уик-энда или даже отмена гонки.

Безопасность является приоритетом номер один, и никакие спортивные амбиции не могут быть поставлены выше жизни и здоровья людей. В настоящее время рассматриваются различные сценарии развития событий, включая возможность сокращения дистанции гонки или ее переноса на другой день. Команды Формулы-1 также проводят собственные симуляции и анализируют данные о погоде, чтобы подготовиться к возможным изменениям условий на трассе. Особое внимание уделяется настройке болидов для езды по мокрой трассе и выбору оптимальных шин.

В случае дождя, гонка станет еще более сложной и непредсказуемой, что может привести к увеличению числа аварий и сходов. Поэтому, пилотам необходимо будет проявлять максимальную осторожность и концентрацию, чтобы избежать ошибок. В целом, ситуация вокруг Гран-при Майами остается напряженной и неопределенной. Все зависит от того, как будет развиваться циклон и какие погодные условия будут на трассе в воскресенье.

Организаторы и команды надеются на лучшее, но готовы к любому развитию событий. Они делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность всех участников и провести гонку, если это будет возможно. В противном случае, они будут вынуждены принять трудное решение об отмене гонки, чтобы избежать риска для жизни и здоровья людей. Это решение будет принято в соответствии с действующими правилами и рекомендациями экспертов.

В любом случае, Гран-при Майами 2026 года запомнится как гонка, которая проходила под угрозой стихии

