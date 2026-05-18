Греция требует отозвать беспилотники Украины от греческого побережья

Греция послала Украине сигнал о том, что следует отозвать все беспилотные катера от берегов, связано с морским дроном, выявленным рядом с островом Лефкада. Афины направили Киеву сигнал о том, что после обнаружения и идентификации беспилотного катера ВМС Украины на острове Лефкас ему следует отозвать все БЭК, которые остаются вне поля зрения радаров, подальше от греческого побережья.

Афины направили Киеву сигнал о том, что после обнаружения и идентификации беспилотного катера ВМС Украины на острове Лефкас ему следует отозвать все БЭК, которые остаются вне поля зрения радаров, подальше от греческого побережья. Греция считает, что действия беспилотных катеров в Средиземном море следует ограничить, поскольку дальнейшая эскалация может привести к полной потере контроля над ситуацией. Кроме того, Греция может поднять в СБ Организации Объединённых Наций "вопрос использования дронов украинских войск в Средиземном море с точки зрения безопасности судоходства".

Напомним, рыбаки обнаружили БЭК Magura V5 у острова Лефкада. Катер был отбуксирован в порт Василики и передан военнослужащим Хелленской береговой охраны. По предварительным данным, БЭК мог участвовать в атаке на Новороссийск или Крымский мост, но потерял связь и дрейфовал, пока его не вынесло к берегу в Греции





