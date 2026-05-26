Грецкие орехи, семена льна и чиа снижают риск Альцгеймера, - диетолог

Грецкие орехи, семена льна и чиа снижают риск Альцгеймера, - диетолог
📆5/26/2026 4:50 PM
📰РИА Новости
Врач-диетолог Нурия Дианова раскрывает, как грецкие орехи, семена чиа и льна, богатые омега‑3 и другими полезными веществами, помогают уменьшить вероятность развития болезни Альцгеймера.

Грецкие орехи, семена льна и чиа представляют собой ценный набор продуктов, способных снизить вероятность возникновения болезни Альцгеймера, отмечает диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. В ходе интервью врач подробно рассказала о влиянии этих пищевых источников омега-3 жирных кислот на мозговую функцию, а также о других питательных веществах, которые они предоставляют.

Дианова подчеркнула, что несмотря на растущую популярность биологически активных добавок, только полноценное питание, включающее холодноводную рыбу, орехи и семена, обеспечивает надёжный уровень омега‑3, необходимый для поддержания когнитивных способностей. В первом пункте специалист выделила грецкие орехи как самый богатый источником альфа‑линоленовой кислоты - одного из видов омега‑3, который оказывает нейропротекторную функцию. По совету Диановой, в рационе стоит ввести 4‑6 орехов в день, употребляя их как самостоятельный перекус, в составе сырого салата, или же как добавку к фруктам и сухофруктам.

Такой подход позволяет постепенно повышать уровень полезных жиров в крови, снижая воспалительный фон, который в свою очередь связан с развитием нейродегенеративных заболеваний. Во втором пункте отмечено преимущество семян чиа, которые одновременно являются богатым источником омега‑3, протеинов, витаминов группы В и микроэлементов. Помимо кислот, семена чиа выделяются способностью образовывать желкоподобную гель‑структуру, благодаря чему они способствуют продолжительному чувству сытости и регулируют обмен веществ.

Дианова подчеркивает, что несмотря на высокую питательную ценность, важно вводить семена чиа постепенно, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой, чтобы избежать дискомфорта. Третий элемент меню - семена льна и льняное масло - характеризуются как самый доступный и экономически выгодный вариант получения омега‑3. Упоминание учёной схватывается в том, что образование льняного масла из цельных семян позволяет сэкономить процент энергии потребителя, но при этом сохраняет высокую биодоступность жирных кислот.

Дианова предупреждает об ограничениях, связанных с хранением льняного масла, которое быстро окисляется и теряет свойства, а также о том, что сырые семена льна не рекомендуются для людей, страдающих дивертикулярной болезнью кишечника, так как они могут усугубить состояние. Вместе с тем, в достаточно современной форме употребления - в виде молотых семян и протертых масел - они образуют надёжный источник омега‑3, при этом оставляя низкий риск побочных эффектов.

В заключение диетолог акцентирует внимание на том, что растительные источники жиров оказывают более устойчивый положительный эффект на здоровье мозга, чем однократные обильные приемы рыбы. По её словам, ключ к успешной антиоксидантной стратегии - это регулярность и разнообразие: сочетание орехов, семян чиа, льна и рыбы создаёт сбалансированный микс омега‑3, белков и микроэлементов, поддерживающих когнитивные функции на протяжении долгой жизни. В итоге, правильное питание играющее роль защитного барьера ― один из самых простых и доступных инструментов для профилактики болезни Альцгеймера

Огема‑3 Нейропротекция Глютаддиановые Семена Диетология Профилактика Альцгеймера

 

