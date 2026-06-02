Грецкие орехи могут снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца

Диетолог Джен Уолпол поделилась рекомендациями о грецких орехах, которые могут помочь снизить уровень холестерина и поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы. Она отметила, что регулярное употребление небольшой порции грецких орехов может положительно сказаться на показателях холестерина, включая уровень липопротеинов низкой плотности. Однако диетолог предупредила, что злоупотреблять орехами не стоит, из-за высокой калорийности и риска нарушений пищеварения.

Москва, 2 июня - АиФ-Москва. Диетолог Джен Уолпол рассказала о продукте, который может способствовать снижению уровня холестерина и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы. Своими рекомендациями специалист поделилась в интервью Daily Mail, перевод статьи сделал aif.ru.

По словам эксперта, речь идет о грецких орехах. Они богаты полезными жирами, белком и клетчаткой, благодаря чему считаются одним из наиболее питательных продуктов для ежедневного рациона. Уолпол отметила, что регулярное употребление небольшой порции грецких орехов может положительно сказаться на показателях холестерина. По ее словам, одной горсти в день достаточно, чтобы снизить общий уровень холестерина, включая уровень липопротеинов низкой плотности, которые часто называют «плохим» холестерином.

«Грецкие орехи полезны не только для снижения уровня холестерина. Они поддерживают здоровье сердца и мозга, а также помогают контролировать аппетит», — подчеркнула специалист. При этом диетолог предупредила, что злоупотреблять орехами не стоит. Из-за высокой калорийности чрезмерное их употребление может привести к избытку калорий в рационе, а большие порции способны вызвать дискомфорт и нарушения пищеварения.

Кроме того, Уолпол рекомендовала соблюдать осторожность людям, которые принимают препараты для разжижения крови, и учитывать это при включении грецких орехов в ежедневное меню. Оцените материал Здоровьеуровень холестерин





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