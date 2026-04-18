Граффити в честь Симоняна на Чистых прудах закрашено: спор о памяти и искусстве

📆4/18/2026 1:23 AM
📰sportsru
В Москве закрасили граффити с изображением футбольной легенды Никиты Симоняна, вызвав дискуссию о том, как следует увековечивать память выдающихся личностей в городской среде.

В Москве на стене спорт ивной площадки во дворе дома по улице Чистые Пруды было закрашено граффити , изображавшее футбольного легендарного советского игрока Никиту Симоняна. На рисунке, выполненном на черном фоне, было написано: «Навсегда в наших сердцах!». Акция по закрашиванию произошла, предположительно, в связи с тем, что изображение, по мнению некоторых жителей, носило неуместный характер, напоминая о кладбище и ассоциируясь с траурными мероприятиями.

Симонян, скончавшийся в ноябре 2025 года в возрасте 99 лет, оставил неизгладимый след в истории советского и российского футбола. Его достижения включают победу на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне, четыре титула чемпиона СССР и два Кубка СССР как игрока. Он также является лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака», за который выступал с 1949 по 1959 год, забив 160 мячей. В качестве тренера Симонян руководил сборной СССР, а также клубами «Спартак» и «Арарат», завоевав три чемпионства и четыре Кубка СССР. Его вклад в развитие футбола неоценим, и память о нем хранят миллионы болельщиков. Однако, вопрос о размещении подобных изображений на общедоступных поверхностях остается дискуссионным. Некоторые считают, что любые художественные инициативы на стенах домов или спортивных объектов должны быть предварительно согласованы с соответствующими коммунальными службами или управляющими компаниями, чтобы избежать конфликтов и недоразумений. Мнение о том, что рабочий персонал, выполняющий указания, не несет ответственности за содержание таких изображений, является распространенным. В то же время, некоторые жители выражают недовольство, считая, что подобные граффити могут создавать дискомфорт и не соответствовать общепринятым нормам. Ситуация с закрашиванием граффити Никиты Симоняна поднимает важные вопросы о балансе между уважением к спортивным легендам, правом на самовыражение художников и эстетическими предпочтениями жителей, проживающих в непосредственной близости от таких объектов. В данном конкретном случае, несмотря на благие намерения авторов рисунка, его содержание вызвало неоднозначную реакцию, что привело к его демонтажу. Эта история служит напоминанием о необходимости более внимательного подхода к выбору мест и способов увековечивания памяти выдающихся личностей, особенно в городских условиях, где эстетика и общественное восприятие играют немаловажную роль. Важно найти консенсус, который позволял бы сохранять спортивное наследие, избегая при этом возникновения конфликтов и недопонимания среди горожан, и уважая их право на комфортную среду обитания

