Графики работы банков на майские праздники 2026 года

Крупнейшие российские банки сообщили о своих графиках работы на майские праздники, связанные с Днем Труда и Днем Победы. Узнайте, когда будут работать отделения банков и как получить доступ к финансовым услугам в праздничные дни.

Майские праздники в 2026 году обещают быть насыщенными, и россиянам предстоит несколько дней отдыха, связанных с Днем Труда и Днем Победы. В связи с этим, крупнейшие российские банки предоставили информацию о своих графиках работы на праздничные дни, чтобы клиенты могли заранее спланировать свои финансовые операции.

Важно отметить, что графики работы могут отличаться в зависимости от банка и даже конкретного отделения, поэтому рекомендуется уточнять информацию непосредственно перед посещением. Россельхозбанк объявил о сокращенном рабочем дне 30 апреля и 8 мая – на один час. 1, 3, 9 и 10 мая будут нерабочими праздничными и выходными днями. 2 и 11 мая подразделения, работающие по субботам, будут обслуживать клиентов в соответствии с установленным режимом.

С 4 по 7 мая все подразделения будут работать в обычном режиме, согласно приказу о режиме операционно-кассового обслуживания. Банк «Дом. РФ» сообщил, что 1 и 9 мая все отделения будут закрыты. Райффайзенбанк, согласно информации горячей линии, не будет работать 1–3 и 9 мая, а в предпраздничные дни, вероятно, будут сокращены часы работы, как и в прошлые годы.

Точную информацию следует проверять на официальном сайте банка. ВТБ планирует сократить рабочее время на один час 30 апреля и 8 мая, а 1 и 9 мая будут работать только дежурные офисы, список которых доступен на сайте банка. Сбербанк также объявил о работе только дежурных офисов с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, а с 5 по 7 мая все отделения будут работать в штатном режиме.

Совкомбанк планирует работу дежурных отделений с 1 по 3 мая с 09:00 до 17:00, 8 мая – с 09:00 до 20:00, 9 мая – выходной, а 10 и 11 мая – с 09:00 до 17:00. Все банки подчеркивают, что все необходимые операции со счетами, платежи и переводы доступны клиентам круглосуточно через мобильные приложения. Помимо информации о работе банков, важно учитывать погодные условия в предстоящие праздники.

Прогноз погоды на май в столичном регионе не обещает быть благоприятным, ожидаются аномальные колебания температуры, дожди и даже похолодания. Это может повлиять на планы отдыха и поездок, поэтому рекомендуется заранее ознакомиться с прогнозом и подготовиться к возможным изменениям. Депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая ранее проинформировала о деталях майских праздников и продолжительности выходных дней.

В целом, майские праздники в 2026 году предоставляют россиянам возможность отдохнуть и провести время с семьей и друзьями, однако важно заранее узнать графики работы банков и учитывать погодные условия для комфортного и безопасного отдыха. Клиентам банков рекомендуется активно использовать онлайн-сервисы и мобильные приложения для проведения финансовых операций, чтобы избежать неудобств, связанных с работой дежурных отделений или сокращенным графиком работы. Также, стоит помнить о необходимости уточнения информации о работе конкретного отделения банка, так как графики могут варьироваться.

Подготовка к праздникам и заблаговременное планирование помогут избежать неприятных сюрпризов и максимально насладиться выходными днями. Важно помнить, что банки прилагают все усилия для обеспечения бесперебойного доступа к финансовым услугам даже в праздничные дни, предлагая альтернативные каналы обслуживания, такие как мобильные приложения и онлайн-банкинг. Это позволяет клиентам оставаться на связи со своими финансами в любое время и в любом месте





