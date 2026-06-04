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Грандиозные проводы сборных на чемпионат мира по футболу

Спорт News

Грандиозные проводы сборных на чемпионат мира по футболу
Чемпионат Мира По ФутболуПроводы СборныхБразилия
📆6/4/2026 9:17 AM
📰sportsru
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Команды со всего мира готовятся к чемпионату мира по футболу, который вот-вот стартует в Северной Америке. Некоторые страны проводят игроков своей сборной с грандиозным размахом.

Команды со всего мира готовятся к чемпионату мира по футболу, который вот-вот стартует в Северной Америке. Некоторые страны проводят игроков своей сборной с грандиозным размахом.

Так, бразильскую команду крестили прямо в аэропорту Рио, где самолет прошел под струями воды из пожарных машин. В Турции футболистов провожали эпичным кортежем из десятков красных автомобилей и мотоциклов. В Швейцарии аэропорт украсила 18-метровая футболка сборной с пожеланиями для игроков. В Иране проводы прошли на центральной площади Тегерана, где люди размахивали флагами и скандировали лозунги в поддержку сборной.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пожелал удачи игрокам своей сборной перед вылетом на чемпионат мира. Президент ЮАР Сирил Рамафоса пообещал объявить государственный выходной, если сборная выиграет турнир. Сенегал организовал прощальный ужин прямо на поле стадиона в Дакаре, а сборная Кабо-Верде посетила четыре острова перед вылетом на чемпионат мира

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Чемпионат Мира По Футболу Проводы Сборных Бразилия Турция Швейцария Иран Узбекистан ЮАР Сенегал Кабо-Верде

 

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