Гран-при Российской Дрифт Серии 2026: стартовал чемпионат с рекордными результатами на Moscow Raceway

📆5/3/2026 6:58 AM
В Подмосковье на трассе Moscow Raceway прошли квалификационные заезды первого этапа Гран-при Российской Дрифт Серии 2026 года. Пилоты показали высокий уровень мастерства, а лидером стал Дамир Идиятулин с идеальными 100 баллами. В воскресенье состоялись парные заезды, по итогам которых были определены победители.

В первый майский уик-энд в Подмосковье на трассе Moscow Raceway стартовал главный чемпионат страны по дрифт у — Гран-при Российской Дрифт Серии 2026 года. Квалификационные заезды, прошедшие в субботу, определили участников парных заездов стадии ТОП-32, которые состоялись в воскресенье, 3 мая.

Уже с первых проездов пилоты продемонстрировали исключительно высокий уровень мастерства, получая от судей оценки выше 90 баллов. В итоге в неофициальный «клуб 90+» вошли сразу 20 гонщиков, что свидетельствует о жесткой конкуренции на старте сезона. Лидером квалификации стал Дамир Идиятулин из команды Fresh Racing, который в третий раз в карьере смог проехать идеальную попытку на максимальные 100 баллов. Ближе всех к победе в квалификации оказался Пётр Бородин из Казахстана, дебютировавший в чемпионате в 2025 году.

Его лучший проезд был оценён в 96,5 балла, что позволило ему опередить Георгия Чивчяна из Takayama Forward Auto с результатом 95,5 баллов. Такой же оценки удостоился дебютант Российской Дрифт Серии Томас Кайли, ирландец из Fresh Racing, который сразу вошёл в топ-5 сильнейших пилотов. Он обошёл вице-чемпиона Антона Козлова из Carville Racing, получившего 95 баллов. Аркадий Цареградцев из команды «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» получил 94,5 балла, а Тимофей Добровольский из Takayama Forward Auto — 93,5 балла.

Четверо спортсменов — Сергей Кузнецов из Fresh Racing, Илья Попов и Евгений Лосев из «Systeme Electric Одержимые Моторспорт», а также Данила Воробьёв из Lukoil Racing Drift Team — квалифицировались с результатом 92,5 балла каждый. Несмотря на технические проблемы и ошибки, все пилоты, вышедшие на старт, смогли пройти квалификационный отбор. Исключением стал Антон Дмитриенко, который был вынужден сняться из-за фатальной поломки мотора ещё до начала квалификации.

Второй день соревнований, 3 мая, был посвящён парным заездам, начиная со стадии ТОП-32 и заканчивая финалом. В ходе этих дуэлей были определены призёры и победитель первого этапа Гран-при Российской Дрифт Серии 2026 года. Прямую трансляцию парных заездов можно было посмотреть на RDS TV по подписке

