Грайфсвальд: город, спасённый от разрушения

История немецкого города Грайфсвальд, который был спасён от разрушения благодаря решению полковника вермахта Рудольфа Петерсхагена сдать город без боя в 1945 году. Рассказ о его поступке, отношении жителей и сохранении исторического наследия.

Грайфсвальд - небольшой город на севере Германии, который словно застыл во времени. Его рыночная площадь поражает воображение: средневековые дома с остроконечными крышами, напоминающие пряничные, старинная кирха и брусчатка, хранящая следы веков.

Впервые упомянутый в XIII веке, Грайфсвальд был членом Ганзейского союза и крупным портом на южном побережье Балтийского моря. Сегодня здесь живут около 60 000 человек, а туристы, попадая в центр, удивляются, насколько хорошо сохранились старинные здания. Ни одного новодела - все постройки XIII-XVII веков выглядят так, будто их только что отреставрировали.

Но за этой красотой стоит удивительная история, которая началась в конце апреля 1945 года. 30 апреля 1945 года комендант Грайфсвальда полковник вермахта Рудольф Петерсхаген принял решение, которое определило судьбу города. Он без единого выстрела сдал город наступающей Красной армии. Этот поступок спас не только старинные здания, но и жизни тысяч людей. Петерсхаген был профессиональным военным, тяжело раненым под Сталинградом.

После долгого лечения он осознал, что Гитлер ведет Германию к гибели. В январе 1945 года его назначили комендантом Грайфсвальда, и он уже знал, как поступить. 29 апреля его жена изготовила белый флаг из кухонного полотенца и палки от щетки. С помощью переводчика из университета делегация отправилась к позициям советских войск. По пути они попали в засаду, устроенную нацистскими фанатиками во главе с крайсляйтером Шмидтом, но советский водитель сумел отбиться.

В итоге парламентеры встретились с генералом Федюнинским, который согласился на прекращение огня. После капитуляции в городе сохранился порядок. Петерсхаген, не будучи коммунистом, действовал по велению совести. Он попросил советских офицеров проявить гуманность к населению, и его просьба была услышана.

Жители в знак благодарности принесли цветы к его дому. До 1948 года Петерсхаген находился в плену, а затем вернулся в Грайфсвальд и возглавил местное отделение Национально-демократической партии ГДР. Сегодня горожане помнят его подвиг. Ежегодно 30 апреля к его могиле возлагают цветы, а 9 мая десятки жителей, особенно пожилых, приносят красные гвоздики как к надгробию полковника, так и к обелискам советских солдат.

В бургомистрате уверены: 99 процентов горожан благодарны Петерсхагену за спасение города. Ведь до конца войны оставалась всего неделя, а в Грайфсвальде находились 12 000 вооруженных людей - отряды фольксштурма, гитлерюгенда и вермахта. Если бы не капитуляция, многие из них и мирные жители погибли бы, выполняя безумные приказы. Петерсхаген сохранил жизни и немцев, и советских солдат, которые могли быть убиты при штурме.

История Грайфсвальда - напоминание о том, что даже в самые темные времена находятся люди, способные на смелые и гуманные поступки





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Грайфсвальд Петерсхаген Капитуляция Вторая Мировая Война Сохранение Истории

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