Грандиозный уикенд единоборств: Fight Nights, бокс IBA, RCC Boxing и другие захватывающие события

Российских любителей единоборств ожидают насыщенные выходные: Fight Nights проведет турнир против медиафутбола, IBA.PRO 16 представит боксерские поединки, а RCC Boxing организует Гран-при в Екатеринбурге. Кроме того, в мире смешанных единоборств и других видов спорта ожидаются захватывающие противостояния с участием известных спортсменов.

В ближайшее время российские любители единоборств станут свидетелями сразу нескольких крупных событий, которые обещают быть насыщенными и зрелищными. Москва готовится принять необычный турнир лиги Fight Nights под названием «Все против медиафутбола». Главным событием вечера станет поединок с участием бывшего капитана сборной России по футболу. Спорт смен, увлеченный проектом «Титаны», решил попробовать свои силы в смешанных единоборства х.

Его соперником станет рэпер Дмитрий Гусаков, известный под псевдонимом Goody. Гусаков уже имеет опыт выступлений в Fight Nights, показав ничейный результат в 2025 году, что добавляет интриги предстоящему поединку. Это событие станет настоящим вызовом для бывшего футболиста и захватывающим зрелищем для фанатов, демонстрируя смелость и жажду новых свершений. Параллельно с этим, Серпухов готовится принять турнир по профессиональному боксу IBA.PRO 16. Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона WBA Continental в тяжёлом весе. За пояс сразятся действующий обладатель титула Артём Сусленков и опытный Артур Манн. Сусленков, успешно развивающий карьеру в профессиональном боксе, может похвастаться впечатляющим рекордом: 13 побед в 13 боях, восемь из которых закончились нокаутом. Его соперник, Артур Манн, уже имеет опыт выступлений в России, встречаясь с такими известными боксёрами, как Сергей Ковалёв и Евгений Тищенко. Этот поединок обещает быть захватывающим испытанием мастерства и силы воли, привлекая внимание поклонников бокса со всей страны. Екатеринбург также не останется в стороне от мира единоборств, принимая вечер бокса от промоушена RCC Boxing. В этом году организаторы решили внедрить формат Гран-при, и на этот раз в борьбу вступят представители первого тяжёлого веса. Одним из самых ожидаемых станет противостояние двух выдающихся кулачников – Олега Фомичёва и Ильи Медяника. Фомичёв, обладатель титула чемпиона Top Dog, уже завоевал признание в мире кулачных боёв. Медяник также имеет впечатляющий послужной список, являясь чемпионом RCC Hard в полутяжёлом весе. Этот бой станет ключевым в борьбе за выход в полуфинал Гран-при, обещая бескомпромиссное противостояние и яркие моменты. В рамках подготовки к этим событиям, бойцы усердно тренируются, разрабатывают стратегии и готовятся к сложнейшим испытаниям. Организаторы, в свою очередь, стремятся создать атмосферу настоящего праздника спорта, привлекая зрителей и предоставляя им возможность насладиться захватывающими поединками. В мире смешанных единоборств, ветераны, чьи имена уже стали легендой, продолжают вносить свой вклад в развитие спорта. Гилберт Бёрнс, некогда грозный соперник лучших бойцов мира, сейчас проходит через непростой период. Ему предстоит встретиться с Майком Мэлоттом. Дарья Железнякова, единственная российская девушка-боец в ростере престижной лиги, готовится к поединку с канадкой Мелиссой Кроден. Марк Вологдин готовится к дебюту в лучшей лиге мира, его соперником станет Джон Кастанеда. В мире борьбы, Мераб Двалишвили и Генри Сехудо сразятся на борцовском ковре. Арман Царукян, одна из главных звёзд промоушена, вновь выйдет на ковёр. Василий Камоцкий, известный как Пельмень, возвращается в мировую лигу пощёчин Power Slap. Эти события демонстрируют многообразие мира единоборств и обещают подарить болельщикам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений





