Гражданина России Артема Ревенского обвинили в кибератаках на нефтегазовую инфраструктуру

Федеральные прокуроры США предъявили обвинения россиянину Артему Ревенскому, предполагаемому участнику хакерской группировки «Сектор 16». Ему инкриминируют взлом и повреждение критически важной нефтегазовой инфраструктуры в нескольких странах. Ревенский был задержан в Доминиканской Республике в 2025 году и экстрадирован в США. В 2026 году он заключил сделку со следствием, но ему грозит до 27 лет тюрьмы.

Федеральные прокуроры США предъявили обвинения гражданину России Артему Ревенскому, предполагаемому участнику хакерской группировки « Сектор 16 ». Ему инкриминируют взлом и повреждение критически важной нефтегазовой инфраструктуры в нескольких странах, включая США, Украину, Германию, Францию и Латвию.

По данным Bloomberg, Ревенский был задержан 2 ноября 2025 года в Доминиканской Республике во время путешествия. Оттуда его экстрадировали в Нью-Джерси и взяли под стражу. Адвокат подозреваемого Джон Тарговски подтвердил факт задержания, но отказался от дальнейших комментариев. Спустя полгода, 30 апреля 2026 года, Ревенский заключил сделку со следствием в надежде на смягчение наказания.

При этом суммарный срок лишения свободы, который ему грозит, составляет до 27 лет. Согласно материалам дела, представленным в федеральный суд, Ревенский входил в состав хакерской группировки «Сектор 16», которая ранее отделилась от «Народной КиберАрмии России» (CARR). Американские правоохранители характеризуют эту группировку как любительскую, использующую примитивные методы взлома для доступа к промышленным системам управления. В 2025 году «Сектор 16» привлек внимание после серии атак на нефтегазовую инфраструктуру.

Ревенский, по данным прокуратуры, участвовал в получении доступа к критически важным объектам в Техасе, Северной Дакоте, Нью-Йорке и Пенсильвании. В январе 2025 года хакеры взломали систему SCADA, управляющую нефтяными насосами и резервуарами в Техасе. Позже они проникли в нефтегазовый объект в Северной Дакоте и даже планировали продать доступ к нему российскому правительству. В материалах дела также упоминаются неудавшиеся попытки вывести из строя энергосистему Украины на три дня за вознаграждение в пять миллионов рублей.

В сентябре 2025 года участники «Сектора 16» получили доступ к газовому объекту в Полтаве. По данным прокуратуры, Ревенский обсуждал планы нанесения физического ущерба инфраструктуре, включая деформацию газопровода и перегрузку вентиляционного оборудования. Хакеры даже предлагали за 75 тысяч долларов организовать взрыв на объекте. Группировка также готовила коммерческое предложение для российского правительства, в котором анонсировала «пожары и взрывы», способные привести к человеческим жертвам и разрушению оборудования.

В 2023 году Ревенский работал главным специалистом модуля аналитики службы специальных проектов особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане, где заработал 2,1 миллиона рублей.

«Алабуга» известна как место локализации и расширения производства дронов «Шахед», активно используемых в войне против Украины





