В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялось торжественное мероприятие, посвященное 120-летию со дня основания парламентаризм а в России. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин , избранный по избирательному округу № 163 (Саратовский — Саратовская область), подчеркнул важность анализа пройденного пути и повышения эффективности работы парламента в будущем.

Юбилейная дата стала поводом для организации масштабной выставки, представляющей уникальные исторические материалы, отражающие эволюцию парламентаризма от царских времен до современности. Экспозиция включает в себя редкие фотографии, архивные документы, стенограммы парламентских заседаний, ценные книги и другие артефакты, позволяющие проследить историю развития законодательной власти в России. Выставку посетили руководители всех политических фракций, председатели комитетов Государственной Думы, а также видные общественные деятели. Особое внимание привлекло присутствие Бориса Грызлова, занимавшего пост Председателя Государственной Думы в период с 2003 по 2011 год.

Его опыт и мудрость, безусловно, являются ценным вкладом в развитие парламентаризма в России. Помимо Бориса Грызлова, на мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Беларуси, Василий Пискарев, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции, Виктория Абрамченко и Ирина Яровая – заместители Председателя Государственной Думы, Николай Харитонов, председатель Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, Сергей Миронов, руководитель фракции 'Справедливая Россия', Яна Лантратова, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Петр Толстой, Владислав Даванков, Александр Ющенко, Геннадий Зюганов, Сергей Кабышев, Леонид Калашников, Галина Изотова и Владимир Васильев.

Присутствие столь широкого круга представителей политической элиты подчеркивает значимость события и консолидацию усилий по дальнейшему укреплению парламентаризма в стране. Обсуждались вопросы повышения эффективности законодательной деятельности, укрепления связей с общественностью и развития международного сотрудничества. В ходе мероприятия Вячеслав Володин особо отметил, что, несмотря на политическую конкуренцию и многопартийность, все политические силы должны объединяться вокруг главной цели – развития страны. Он подчеркнул, что именно вокруг этой цели и должен строиться смысл работы Государственной Думы.

По его словам, Государственная Дума должна быть площадкой для конструктивного диалога и выработки решений, направленных на улучшение жизни граждан России. Председатель Государственной Думы выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся преодолеть все вызовы и обеспечить дальнейшее процветание страны. Мероприятие завершилось обменом мнениями и выражением надежды на дальнейшее плодотворное сотрудничество между всеми политическими силами в интересах России.

Выставка, посвященная 120-летию Государственной Думы, будет открыта для посещения широкой публикой, что позволит гражданам ознакомиться с историей развития парламентаризма в России и внести свой вклад в его дальнейшее совершенствование. Особое внимание было уделено роли парламента в формировании современной российской государственности и его вкладу в укрепление демократических институтов





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В Челябинской области пресекли попытку хищения бриллиантов на 120 млн рублейСотрудники Управления ФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из других силовых ведомств пресекли попытку хищения бриллиантов стоимостью более 120 млн рублей. Об этом 21 апреля сообщили в ведомстве.

Read more »

Багреева: в I квартале на Портале поставщиков заключили 120 тыс. контрактовСамой востребованной категорией стали строительные товары, по которым совершено около 4 тыс. сделок.

Read more »

В Черниговской области попал под удар пункт дислокации разведчиков ВСУПо информации источников, в Черниговской области нанесен удар по расположению боевиков 120-го отдельного разведывательного полка ВСУ.

Read more »