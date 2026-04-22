Head Topics

Государственная Дума отмечает 120-летие и обсуждает будущее парламентаризма

Политика News

📆4/22/2026 12:16 PM
📰dumagovru
148 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 80% · Publisher: 51%

В Государственной Думе прошло торжественное мероприятие, посвященное 120-летию со дня основания парламентаризма в России. Председатель Вячеслав Володин подчеркнул важность анализа истории и повышения эффективности работы парламента.

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялось торжественное мероприятие, посвященное 120-летию со дня основания парламентаризм а в России. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин , избранный по избирательному округу № 163 (Саратовский — Саратовская область), подчеркнул важность анализа пройденного пути и повышения эффективности работы парламента в будущем.

Юбилейная дата стала поводом для организации масштабной выставки, представляющей уникальные исторические материалы, отражающие эволюцию парламентаризма от царских времен до современности. Экспозиция включает в себя редкие фотографии, архивные документы, стенограммы парламентских заседаний, ценные книги и другие артефакты, позволяющие проследить историю развития законодательной власти в России. Выставку посетили руководители всех политических фракций, председатели комитетов Государственной Думы, а также видные общественные деятели. Особое внимание привлекло присутствие Бориса Грызлова, занимавшего пост Председателя Государственной Думы в период с 2003 по 2011 год.

Его опыт и мудрость, безусловно, являются ценным вкладом в развитие парламентаризма в России. Помимо Бориса Грызлова, на мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Беларуси, Василий Пискарев, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции, Виктория Абрамченко и Ирина Яровая – заместители Председателя Государственной Думы, Николай Харитонов, председатель Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, Сергей Миронов, руководитель фракции 'Справедливая Россия', Яна Лантратова, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Петр Толстой, Владислав Даванков, Александр Ющенко, Геннадий Зюганов, Сергей Кабышев, Леонид Калашников, Галина Изотова и Владимир Васильев.

Присутствие столь широкого круга представителей политической элиты подчеркивает значимость события и консолидацию усилий по дальнейшему укреплению парламентаризма в стране. Обсуждались вопросы повышения эффективности законодательной деятельности, укрепления связей с общественностью и развития международного сотрудничества. В ходе мероприятия Вячеслав Володин особо отметил, что, несмотря на политическую конкуренцию и многопартийность, все политические силы должны объединяться вокруг главной цели – развития страны. Он подчеркнул, что именно вокруг этой цели и должен строиться смысл работы Государственной Думы.

По его словам, Государственная Дума должна быть площадкой для конструктивного диалога и выработки решений, направленных на улучшение жизни граждан России. Председатель Государственной Думы выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся преодолеть все вызовы и обеспечить дальнейшее процветание страны. Мероприятие завершилось обменом мнениями и выражением надежды на дальнейшее плодотворное сотрудничество между всеми политическими силами в интересах России.

Выставка, посвященная 120-летию Государственной Думы, будет открыта для посещения широкой публикой, что позволит гражданам ознакомиться с историей развития парламентаризма в России и внести свой вклад в его дальнейшее совершенствование. Особое внимание было уделено роли парламента в формировании современной российской государственности и его вкладу в укрепление демократических институтов

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

dumagovru /  🏆 32. in RU

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-22 15:15:52