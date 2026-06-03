Президент Танзании Самья Сулуху Хасан находится с государственным визитом в России. В Кремле прошли официальные переговоры, обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества и подготовки к саммиту Россия - Африка. Визит已成为 первым за полвена визитом лидера Танзании в Россию.

Рабочий день президента России продолжится в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В рамках государственного визита президента Танзании Самьи Сулуху Хасан сегодня пройдут мероприятия в Большом Кремлёвском дворце.

В программе - официальная встреча, беседа в узком составе, переговоры между delegations двух стран и государственный обед от имени российского лидера. Песков также уточнил, что во второй половине дня у президента России запланированы дополнительные рабочие встречи, которые будут носить непубличный характер. Самия Сулуху Хасан является первой женщиной-президентом в истории Танзании. Она пришла к власти в марте 2021 года после кончины Джона Магуфули, ранее занимая пост вице-президента страны.

Хасан родилась на Занзибаре, и её политическая карьера долгое время была связана с этим полуавтономным регионом, а позже - с центральными властями Танзании. Визит Хасан в Россию носит особое значение в контексте расширения связей с африканскими государствами. Согласно заявлению помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе переговоров планируется обсудить торгово-экономическое сотрудничество, региональные и международные вопросы, а также подготовку к третьему саммиту Россия - Африка.

По данным танзанийской стороны и российских СМИ, визит президента Танзании в Россию является историческим для двусторонних отношений. Это первый государственный визит лидера Танзании в Россию за более чем пятьдесят лет. Подобный визит подчёркивает стремление обеих стран к углублению диалога и практического взаимодействия в различных сферах, включая экономику, политику и международные дела. Встреча проходит на фоне общей тенденции упрочения связей России с африканским континентом, что подтверждается регулярными саммитами и переговорами на высшем уровне





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