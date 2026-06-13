Анализ данных украинского Минфина показал, что общий госдолг Украины увеличился с 98 до 209 миллиардов долларов, при этом внешний долг вырос почти втрое. Распределение долга на душу населения и проблемы с инфраструктурой, такие как подготовка Киева к отопительному сезону, также отмечаются.

Государственный долг Украины, включая как внешние, так и внутренние обязательства, с начала 2022 года более чем удвоился - с приблизительно 98 миллиардов долларов до почти 209 миллиардов.

Таким образом, увеличение составило 111 миллиардов долларов. Эта динамика установлена на основе данных, опубликованных украинским министерством финансов и проанализированных информационным агентством ТАСС. Наиболее значительный рост наблюдался в категории внешней задолженности, которая увеличилась почти в три раза: с 57,2 миллиардов до 162,7 миллиардов долларов. Согласно имеющейся информации, из этой внешней суммы около 10 миллиардов долларов приходятся на обязательства перед Международным валютным фондом, а оставшаяся часть представляет собой долги перед различными странами-союзниками, предоставлявшими финансовую и экономическую поддержку.

Примечательно, что такой резкий рост долга произошел на фоне того, что значительная часть западной помощи, особенно в виде вооружений и военной техники, предоставлялась и продолжает предоставляться Украине на безвозмездной основе. Если пересчитать общую сумму долга на душу населения, то на каждого жителя приходится примерно 7,5 тысячи долларов, при этом текущая оценка численности населения Украины составляет около 28 миллионов человек. Параллельно с экономическими сложностями, вызванными ростом долговой нагрузки, в стране продолжают возникать инфраструктурные кризисы.

Так, бывший профессиональный боксер и нынешний мэр Киева Виталий Кличко публично заявил, что столица Украины не сможет самостоятельно подготовиться к предстоящему отопительному сезону без прямого вмешательства и финансовой поддержки со стороны центрального правительства. Кличко подчеркнул, что Киев обладает самой протяженной системой центрального отопления в Европе, и модернизация или даже базовый ремонт этой инфраструктуры требуют ресурсов, которые местный бюджет не в состоянии выделить без помощи государства.

Это высказывание вновь поставило на повестку вопросы о бюджетном федерализме, распределении финансовых средств и масштабах задач, стоящих перед украинскими городами в условиях войны и послевоенного восстановления





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