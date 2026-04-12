Государство направило 63 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки на вторичное жилье: анализ расходов

«Известия» выяснили, что в прошлом году государство выделило 63 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотеки на вторичное жилье. Эта сумма сопоставима с расходами на крупные федеральные проекты, демонстрируя значимость жилищных программ для экономики.

Общий объем финансирования, выделенный банками от государства для субсидирования льготной ипотеки, выданной в 2025 году, достиг приблизительно 210 миллиардов рублей, согласно данным «Дом.РФ». При этом, доля вторичного жилья в общем объеме жилищных кредитов, выдаваемых по государственным программам, составила около 30%, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ). За прошедший год в России было оформлено 186 тысяч льготных кредитов на приобретение готового жилья, общая сумма которых достигла 1,02 триллиона рублей. Это примерно в полтора раза больше, чем в предыдущем, 2024 году, демонстрируя рост спроса и востребованности льготных программ. Значительные государственные затраты на субсидирование вторичной ипотеки, в частности, сопоставимы с расходами федерального бюджета на такие важные направления, как содействие занятости населения (69 миллиардов рублей) и развитие спорта (63 миллиарда рублей) в 2025 году, как свидетельствуют данные Министерства финансов. Более того, эти расходы превышают вдвое затраты на проекты, связанные с охраной здоровья и материнства, а также поддержкой старшего поколения, что подчеркивает приоритетность жилищной политики. Существенный рост выдачи льготной ипотеки на вторичное жилье в прошлом году был обусловлен смягчением условий программы, вступившим в силу с 1 апреля 2025 года. Семейную ипотеку разрешили оформлять на покупку готового жилья в городах с ограниченным объемом нового строительства, где возводится не более двух многоквартирных домов. Этот шаг открыл доступ к программе для большего числа потенциальных заемщиков, проживающих в регионах с развитой вторичной недвижимостью. Аналогичный подход с декабря прошлого года был распространен на дальневосточную и арктическую ипотеку, предоставляемую под 2%, что также способствовало увеличению числа выдач. Данные изменения в условиях программ способствовали оживлению рынка ипотечного кредитования, особенно в сегменте вторичного жилья. В частности, в январе наблюдался значительный рост выдач льготной ипотеки, увеличившийся в три раза по сравнению с предыдущим периодом. Это свидетельствует о повышенном интересе населения к льготным программам и их влиянии на динамику рынка недвижимости. Анализ данных подтверждает растущую роль государства в поддержке жилищного рынка посредством льготных ипотечных программ. Значительные объемы финансирования, выделяемые на субсидирование, демонстрируют стремление государства сделать жилье более доступным для различных категорий граждан. При этом, важно отметить, что льготные условия кредитования оказывают влияние не только на рынок первичного, но и на вторичный рынок жилья, что создает комплексный эффект. Рост выдач льготной ипотеки, в свою очередь, стимулирует активность на рынке недвижимости, оказывая влияние на цены и объемы продаж. Данные факты подтверждают необходимость дальнейшего мониторинга и анализа эффективности льготных программ, а также их влияния на различные аспекты экономики, включая строительную отрасль, занятость и социальную сферу. Более детальный анализ ситуации, включая оценку рисков и перспектив, представлен в эксклюзивном материале «Известий». Информация о затратах на субсидирование вторичной ипотеки является ключевым показателем, отражающим приоритеты государства в области жилищной политики и демонстрирующим его готовность поддерживать население в решении жилищных вопросов





