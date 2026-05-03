Российские вузы завершили переход на цифровые студенческие билеты, а также обсуждаются вопросы доступности высшего образования. Замминистра науки Андрей Омельчук заявил о преимуществах электронного формата, а Сергей Миронов предложил сделать первое высшее образование бесплатным.

Государственные вузы России завершили переход на электронные студенческие билеты . Об этом 3 мая сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук. По его словам, теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информационную систему.

На едином портале госуслуг уже сформировано почти 5 млн электронных студенческих билетов, и все государственные вузы подключены к системе. Омельчук также отметил, что при желании студент может получить и бумажный вариант, но, по его мнению, в ближайшие два-три года цифровой формат станет основным.

«Я думаю, что вскоре все поймут, что цифровой студенческий билет удобнее, практичнее и эффективнее», — подчеркнул замминистра. Параллельно с этим в России прошел финал Всероссийской олимпиады по математике, который стал настоящим фестивалем науки и карьерных возможностей. Мероприятие организовал Центральный университет. В ходе олимпиады участники не только демонстрировали свои знания, но и получали ценные контакты с потенциальными работодателями.

В то же время председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выразил обеспокоенность ростом цен на обучение в вузах. По его словам, ежегодное увеличение стоимости образования на 30% делает высшее образование недоступным для многих граждан. Миронов предложил сделать первое высшее образование полностью бесплатным для россиян, чтобы обеспечить равный доступ к знаниям. В своем выступлении он подчеркнул, что образование должно быть доступным для всех, независимо от уровня дохода семьи.

Это особенно важно в условиях, когда цифровизация охватывает все сферы жизни, включая образование. Переход на электронные студенческие билеты — лишь один из шагов в этом направлении. Однако, по мнению экспертов, необходимо также решать вопросы доступности образования в целом, включая стоимость обучения и социальную поддержку студентов





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Электронные Студенческие Билеты Высшее Образование Доступность Образования Всероссийская Олимпиада По Математике Сергей Миронов

United States Latest News, United States Headlines