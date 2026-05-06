Госсекретарь США Марко Рубио провел необычный брифинг в Белом доме

Госсекретарь США Марко Рубио заменил официального представителя администрации на брифинге в Белом доме, где продемонстрировал неловкость и шутки, но также обсудил серьезные вопросы, такие как операция против Ирана и возможный меморандум о взаимопонимании.

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник провел необычный брифинг в Белом доме, заменив на этот раз официального представителя администрации. В ходе общения с журналистами он неоднократно демонстрировал неловкость, путаясь в правилах проведения таких мероприятий.

Рубио не мог вспомнить, как правильно называть репортеров или предоставлять им слово, что вызвало смех в зале. Он признался, что получил распечатку с картой зала, на которой некоторые журналисты были помечены красным крестиком, но тут же добавил, что это была шутка. Глава американской дипломатии пытался создать дружескую атмосферу, часто шутил и поднимал вверх большие пальцы, чтобы показать свою открытость к общению. Однако на фоне легкого тона звучали и серьезные вопросы.

Например, журналисты спросили Рубио о его диджейском псевдониме, который он использовал в прошлом, что вызвало дополнительный интерес к его личности. При этом на брифинге обсуждались важные международные темы. Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Рубио заявил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. Он также отметил, что президент Трамп намерен выработать с Ираном меморандум о взаимопонимании, который затрагивал бы все ключевые темы, требующие урегулирования между сторонами.

Это заявление вызвало широкий резонанс, так как отношения между США и Ираном остаются напряженными. В ходе брифинга Рубио также затронул тему экономических санкций, подчеркнув, что они будут сохранены до тех пор, пока Тегеран не выполнит свои обязательства. Он подчеркнул, что США готовы к переговорам, но только на условиях, выгодных для американской стороны. В завершение встречи госсекретарь поблагодарил журналистов за их вопросы и пообещал, что администрация продолжит держать общественность в курсе дальнейших событий.

Этот брифинг стал примечанием к тому, как политические лидеры пытаются балансировать между серьезными международными вопросами и личным общением с прессой





/ 🏆 33. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Госсекретарь США Марко Рубио Белый Дом Иран Ближний Восток

United States Latest News, United States Headlines