Госдума приступит к разработке законов по поручениям Путина с ПМЭФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал обсуждение плана законодательного обеспечения поручений президента, включая закрепление механизма стажировок, перенос снижения порога выручки для перехода на НДС и льготы для производственных МСП.

Государственная Дума в ближайшее время приступит к обсуждению законодательных инициатив, направленных на выполнение поручений президента Владимира Путина, озвученных на Петербургском международном экономическом форуме ( ПМЭФ ). Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что вопрос вынесут на заседание Совета Госдумы, где депутаты совместно с правительством определят порядок работы по приоритетным задачам.

"Владимир Владимирович поставил ряд задач, которые Государственной думе совместно с правительством предстоит решить в приоритетном порядке. На ближайшем Совете Государственной думы обсудим план законодательного обеспечения исполнения поручений нашего президента", - подчеркнул Володин. Среди ключевых направлений он выделил закрепление механизма стажировок для получения первого профессионального опыта, что особенно актуально для молодых специалистов, впервые выходящих на рынок труда. Предполагается, что законодательное закрепление стажировок позволит создать единые стандарты и гарантии для участников процесса, снизить бюрократические барьеры и стимулировать работодателей активнее привлекать молодёжь.

Кроме того, планируется перенос сроков дальнейшего снижения порога выручки для перехода бизнеса с упрощённой системы налогообложения (УСН) на налог на добавленную стоимость (НДС). Эта мера вызвана необходимостью дать предприятиям дополнительное время для адаптации к изменениям налогового законодательства и избежать резкого увеличения фискальной нагрузки. Особое внимание будет уделено проработке льготных условий для малых и средних производственных предприятий (МСП). Путин на ПМЭФ предложил совместно с деловыми объединениями создать более комфортные условия для таких компаний.

Речь идёт о мерах поддержки, направленных на реальный выпуск продукции, создание рабочих мест и укрепление промышленной базы страны. Ожидается, что пакет законодательных инициатив включит налоговые преференции, упрощение процедур кредитования и доступа к государственным закупкам. Депутаты подчёркивают, что поддержка производственного сектора МСП является ключевым фактором для импортозамещения и технологического суверенитета России. В ближайшие недели профильные комитеты Госдумы начнут детальную экспертизу предложений, после чего законопроекты будут внесены на рассмотрение палаты





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