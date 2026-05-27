Госдума приняла закон о жёстком контроле мигрантов и новых медицинских проверках

В Государственной думе одобрили законопроект, который сокращает срок обязательного медосмотра мигрантов до 30 дней, вводит ежегодный контроль здоровья и перераспределяет функции между МВД и Минтрудом.

В последние дни Государственная дума приняла важный законодательный акт, направленный на ужесточение контроля над нелегальной миграцией и улучшение системы медицинского мониторинга прибытия иностранных работников. Законопроект, прошедший второе и третье чтения в пленарном заседании, был инициирован крупнейшей группой из 427 депутатов, возглавляемой спикером Вячеславом Володиным, лидерами парламентских фракций и вице‑спикером Ириной Яровой.

В документе заложены многочисленные новации, которые затронут как порядок подачи мигрантами заявлений о трудоустройстве, так и их обязательства по прохождению медицинского освидетельствования. Главным изменением считается сокращение срока, в течение которого новые прибывающие обязаны пройти обязательный медицинский осмотр, - с прежних девяноста дней срок будет уменьшён до тридцати. Кроме того, для тех, кто остаётся в России более месяца, введено требование ежегодного контроля за состоянием здоровья, что должно способствовать своевременному выявлению опасных инфекций, ВИЧ‑инфекции и признаков употребления наркотических средств.

Особое внимание в законопроекте уделено финансовой составляющей медицинского контроля. По новому регламенту расходы на обследования несут сами мигранты либо их работодатели, что, по мнению законодателей, снизит нагрузку на государственный бюджет и ускорит процесс проверки. При этом в документе фиксируется строгий запрет на посреднические услуги при проведении медосмотра: только уполномоченные медицинские организации получат право выполнять освидетельствование, что должно исключить возможность злоупотреблений и повышения прозрачности процедуры.

В случае нарушения новых требований мигрантов могут ожидать штрафные санкции, а работодателям - административные штрафы и возможность приостановки выдачи разрешений на трудоустройство. Помимо медицинского контроля, в законопроекте предусмотрено перераспределение функций между федеральными ведомствами, отвечающими за регулирование трудовой миграции. Сейчас основные полномочия в этой сфере находятся у Министерства труда, однако правительство предлагает передать часть из них Министерству внутренних дел. Такое перемещение задач направлено на более эффективное управление миграционными потоками, усиление контроля на границе и более быстрое реагирование на нарушения.

Перераспределение полномочий также предполагает совместную работу ведомств в области анализа миграционных данных и разработки новых программ адаптации мигрантов, что позволит создать более сбалансированную и прозрачную систему регулирования трудовой миграции в стране. Принятие закона считается важным шагом на пути к снижению уровня нелегального пребывания иностранных граждан и улучшению здоровья населения, находящегося в зоне трудовых контактов с мигрантами





