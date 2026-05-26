Госдума одобрила закон о бесплатном ЭКО для супругов и вдов ветеранов боевых действий

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, который позволит супругам и вдовам ветеранов бесплатно воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения, при условии наличия нотариального согласия умершего супруга. Закон вступит в силу 1 декабря 2026 года и предполагает расширение соцподдержки, в том числе для сотрудников МЧС, участвовавших в СВО.

Государственная поддержка семей ветеранов боевых действий получила новое развитие: 26 мая на пленарном заседании Государственной Думы депутаты единогласно одобрили в первом чтении законопроект, который расширяет социальные меры помощи тем, кто пожертвовал своей жизнью и здоровьем во имя защиты Родины.

Основной новинкой инициативы является предоставление супругам и вдовам ветеранов возможности бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках базовой программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. При этом закон исключает из перечня услуг суррогатное материнство, подчёркивая, что поддержка направлена лишь на воспроизводство генетического наследия погибшего или живого ветерана. Новый нормативный акт открывает доступ к бесплатным репродуктивным технологиям для ветеранов, состоящих в официальном браке, а также для вдов, которые не вступили во второй брак после смерти супруга.

Чтобы воспользоваться правом, необходимо предоставить нотариально заверённое согласие умершего супруга, оформленное при жизни, на использование его биоматериала после кончины. В документе также предусмотрено, что такое согласие может включать разрешение отцовства, позволяя умершему отцу признать ребёнка, родившегося в результате процедуры, своим законным наследником. Важным условием для получения бесплатной услуги является наличие официального брачного союза, подтверждённого документами, а также отсутствие повторного брака для вдов. Нотариальное согласие должно быть оформлено заранее, при жизни супруга, и подписано в присутствии свидетелей.

Такое согласие гарантирует, что биологический материал (сперма) может быть использован в лабораторных условиях без нарушения прав и интересов обеих сторон. Ожидается, что новые правила облегчат эмоциональное бремя семей, позволяя им задуматься о продолжении рода, несмотря на утрату близкого человека. Кроме того, законопроект предусматривает финансирование данных процедур из бюджета Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, что обеспечивает стабильность и доступность программы для всех нуждающихся.

По мере продвижения законопроекта к окончательному принятию, он будет официально вступать в силу с 1 декабря 2026 года. В дальнейшем планируется расширить список льготных категорий, включая работников МЧС, участвовавших в поисково‑спасательных операциях, обезвреживании и ликвидации взрывоопасных объектов в зоне специальной военной операции и в исторических регионах страны. Такое дополнение позволит более широкому кругу героев, чьи заслуги часто остаются в тени, получить социальную поддержку, соответствующую их вкладу в безопасность государства.

Ожидается, что принятые меры укрепят доверие к государственным институциям, а также способствуют демографическому росту среди семей ветеранов, предоставив им шанс на полноценную семейную жизнь и уверенность в завтрашнем дне





