Сотрудники Госдепартамента США получили уведомление о недопустимости использования закрытой информации для получения прибыли на рынках предсказаний и у букмекеров.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки выпустил официальное и крайне строгое предупреждение для своих дипломатических сотрудников, работающих по всему миру. Основным предметом данного уведомления стал категорический запрет на использование любой закрытой или секретной правительственной информации в целях получения личной финансовой выгоды, в частности, путем заключения пари с букмекерами или использования специализированных платформ для прогнозирования событий.

Согласно данным, опубликованным изданием The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние источники, ведомство разослало служебную записку, в которой подчеркивается, что подобные действия рассматриваются как серьезнейшее нарушение служебной этики и правил безопасности. В тексте директивы прямо указывается, что недавние публикации в прессе вызвали глубокую обеспокоенность руководством Госдепартамента. Власти опасаются, что чиновники, имеющие доступ к конфиденциальным данным о геополитических процессах, могут использовать эти знания для ставок на онлайн-платформах, что создает опасный прецедент и ставит под угрозу интересы национальной безопасности страны.

Поводом для столь резких мер послужил резонансный случай с американским военнослужащим по имени Гэннон Кен Ван Дайк. Этот сотрудник оказался в центре скандала после того, как его обвинили в использовании служебного положения для ставок на вероятность военного вторжения США в Венесуэлу, а также на возможный захват действующего президента этой страны Николаса Мадуро.

Ситуация обострилась, когда Ван Дайк в ходе судебного разбирательства отказался признать свою вину, что заставило государственные органы пересмотреть подходы к контролю за поведением персонала, имеющего доступ к секретным сведениям. Данный инцидент продемонстрировал уязвимость системы безопасности перед лицом новых технологических возможностей, когда информация, предназначенная только для узкого круга лиц, может быть монетизирована через современные цифровые инструменты азартных игр. Особую тревогу у аналитиков и представителей спецслужб вызывает стремительный рост популярности так называемых рынков предсказаний.

Это специфические онлайн-площадки, где пользователи могут делать ставки не только на спортивные события, но и на исход общественно значимых политических, экономических или социальных процессов. В отличие от традиционного беттинга, такие рынки часто отражают реальную вероятность событий, основываясь на агрегированной информации от множества участников. Однако, если в такие торги вступают люди с доступом к секретным документам, рынок перестает быть инструментом прогнозирования и становится способом незаконного обогащения.

Более того, резкие колебания котировок на таких платформах могут стать косвенным сигналом для иностранных разведок о готовящихся действиях правительства США, что делает проблему утечек через букмекеров вопросом стратегического уровня. Дополнительный контекст этой проблеме придает и общее отношение к секретности в американских государственных структурах. Вспоминая об этом, стоит отметить слова бывшего президента Барак Обамы, который в одном из своих высказываний иронично заметил, что если бы правительство действительно обладало достоверной информацией о существовании пришельцев, эти данные неизбежно стали бы достоянием общественности.

По мнению экс-президента, Белый дом и другие ведомства зачастую проявляют поразительную небрежность в хранении секретных сведений. Таким образом, текущая ситуация с запретом на ставки для дипломатов является лишь очередной попыткой закрыть бреши в системе информационной безопасности, которая годами подвергается критике из-за многочисленных утечек.

В условиях современной цифровой экономики и доступности глобальных финансовых инструментов, контроль за использованием закрытой информации становится одной из самых сложных задач для американского руководства, требующей не только административных запретов, но и полной перестройки культуры работы с государственными тайнами





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Госдепартамент США Национальная Безопасность Рынки Предсказаний Дипломатия Утечка Информации

United States Latest News, United States Headlines