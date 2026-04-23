Гонщики, допустившие ошибку с выбором команды в Формуле-1
📆4/23/2026 6:31 PM
Анализ решений пилотов Формулы-1, которые, возможно, ошиблись с выбором команды в преддверии сезона 2026 года, учитывая изменения в регламенте и текущую ситуацию в чемпионате.

В последние сезоны пилоты Формулы-1, заключая новые контракты, стремились предугадать, где лучше продолжить карьеру с учетом значительных изменений в правилах, запланированных на 2026 год. Речь идет о правильном анализе ресурсов команд, экспертизы производителей двигателей и свежих трансферов ключевых специалистов.

Первые гонки сезона позволили оценить, кто из пилотов ошибся в своем выборе. Важно отметить, что обновления и система ADUO могут изменить ситуацию, а в 2027 году расклад сил может быть совсем иным. Однако, сейчас, перед Гран-при Майами, можно сделать предварительные выводы. Макс Ферстаппен, несмотря на действующий контракт с Red Bull до конца 2028 года, имел возможность разорвать соглашение и перейти в Mercedes.

Судя по заявлениям Тото Вольфа, если бы Ферстаппен однозначно выразил желание перейти, Расселлу или Антонелли пришлось бы уступить место. Сейчас Ферстаппен, наблюдая за лидерством Джорджа и Кими, и сам испытывает трудности, находясь на границе топ-10, возможно, задумывается о правильности своего решения. Хотя Ферстаппен не в восторге от новых регламентов и принципов работы двигателей, очевидно, что на Mercedes ему было бы проще справляться с этими трудностями. Таким образом, можно сказать, что он упустил возможность бороться за пятый титул.

В качестве оправдания можно отметить, что Red Bull обладает достойным двигателем, и теоретически исправить машину проще, чем двигатель. Недавно Red Bull покинул последний член команды, работавшей с Ферстаппеном, что может негативно сказаться на его перспективах. Льюис Хэмилтон покинул Mercedes не из-за сомнений в способности команды вернуться на вершину, хотя у него могли возникать вопросы относительно борьбы с граунд-эффектом.

Главной причиной стал отказ Тото Вольфа предложить ему долгосрочный контракт, опасения, что его будут готовить к замене Андреа Кими Антонелли, и выгодное предложение от Ferrari. Интересно, как бы Вольф поступил, если бы Хэмилтон отработал сезон 2025 и был готов подписать новое соглашение. Возможно, Хэмилтон лишил себя чемпионских перспектив, хотя Ferrari после обновлений в Майами может стать конкурентоспособной командой. Карлос Сайнс, выбрав Williams, сейчас может сожалеть о своем решении, так как оба отвергнутых варианта – Alpine и Audi – выглядят лучше.

Alpine демонстрирует прогресс, а Audi производит хорошее впечатление. Williams же испытывает проблемы с тяжелым автомобилем и является худшим клиентом Mercedes. Хотя болид, вероятно, похудеет, Сайнс и Албон вряд ли смогут повторить успехи Williams 2014-2015 годов и возглавить среднюю группу. Лэнс Стролл, оставшись в Aston Martin, получил неконкурентоспособный болид, и возможно, ему следовало быть настойчивее в поисках альтернативных вариантов.

Валттери Боттас, перейдя в Cadillac, возможно, переоценил перспективы команды, отказавшись от места резервного гонщика Mercedes. Cadillac в этом году не претендует на высокие результаты, и в будущем его может заменить Колтон Херта

