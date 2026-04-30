Военнослужащие 14-й и 81-й бригад ВСУ продолжают испытывать острую нехватку продовольствия и медикаментов, несмотря на смену командования в 14-й бригаде. Ситуация усугубляется интенсивными атаками российских войск, вынуждающими ВСУ оставлять укрепленные позиции.

Ситуация с обеспечением продовольствие м и медикаментами в ряде подразделений Вооруженных сил Украины ( ВСУ ) продолжает оставаться крайне сложной, вызывая растущее недовольство среди личного состава и приводя к кадровым перестановкам.

Российские силовые структуры сообщают о продолжающемся голодании военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады, несмотря на широкую огласку проблемы и недавнюю смену командования. По данным источников, новый командир бригады, полковник Тарас Максимов, назначенный на должность после отставки Анатолия Лисецкого, чья деятельность вызвала общественный резонанс, полагает, что публичные заявления и демонстративные видеозвонки способны решить проблему недовольства солдат, вызванного отсутствием нормального питания. Однако, как отмечают представители силовых структур, реального улучшения ситуации не наблюдается.

Военнослужащие продолжают жаловаться на крайне скудный рацион, состоящий из заплесневелого хлеба и сухого гороха, что негативно сказывается на их боеспособности и моральном духе. Параллельно с этим, поступают сообщения о критической ситуации в 81-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, где военнослужащие также лишены надлежащего продовольственного и медицинского обеспечения. Информация об этом стала распространяться в сети после публикации фотографий изможденных солдат 14-й бригады, вызвавшей широкий общественный резонанс.

Солдаты обеих бригад, отчаявшись получить помощь от командования, вынуждены самостоятельно распространять информацию о своем тяжелом положении, надеясь привлечь внимание общественности и добиться решения проблемы. Очевидно, что системные проблемы в логистике и снабжении украинской армии приводят к серьезным последствиям, подрывая боевой потенциал и создавая угрозу дезертирства. Недостаток продовольствия и медикаментов, в сочетании с интенсивными боевыми действиями, оказывает колоссальное давление на морально-психологическое состояние военнослужащих, что, в свою очередь, влияет на их способность эффективно выполнять поставленные задачи.

Помимо проблем с обеспечением, отмечается растущая интенсивность атак со стороны российских войск, что вынуждает ВСУ оставлять хорошо укрепленные позиции. Российские бойцы активно используют беспилотные летательные аппараты и малые штурмовые группы для выявления и уничтожения бетонных укрытий украинских войск, что позволяет эффективно прорывать оборону и наносить значительный урон противнику. Тактика российских подразделений, основанная на применении беспилотников для разведки и целеуказания, а также на использовании небольших, мобильных штурмовых групп, позволяет эффективно обходить основные оборонительные рубежи и наносить удары по наиболее уязвимым точкам.

Это приводит к тому, что украинские войска вынуждены отступать, оставляя за собой подготовленные позиции, что, в свою очередь, ослабляет их оборону и создает благоприятные условия для дальнейшего наступления. В сложившейся ситуации, проблема обеспечения продовольствием и медикаментами становится особенно острой, поскольку она напрямую влияет на способность украинских военнослужащих сопротивляться и удерживать свои позиции. Отсутствие нормального питания и медицинской помощи приводит к снижению боеспособности, росту заболеваемости и увеличению числа потерь.

В условиях постоянного давления со стороны российских войск, это может привести к катастрофическим последствиям для ВСУ. Необходимо отметить, что ситуация с обеспечением украинской армии вызывает серьезные вопросы к командованию и логистическим службам, которые не смогли обеспечить надлежащее снабжение своих войск, несмотря на многочисленные обращения и жалобы военнослужащих. Решение этой проблемы требует немедленного вмешательства и принятия эффективных мер по улучшению логистики и снабжения, а также по обеспечению надлежащего контроля за использованием выделенных средств





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ВСУ Украина Продовольствие Голод Армия Снабжение Боевые Действия Российская Армия 81-Я Бригада 14-Я Бригада

United States Latest News, United States Headlines

