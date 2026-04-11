Гололед на дорогах: советы водителям с летними шинами

Эксперты НАС дали рекомендации водителям, перешедшим на летние шины, о безопасном вождении в условиях гололеда.

После нескольких недель теплой погоды в московский регион пришло резкое похолодание. Ожидается ухудшение погодных условий: повышенная облачность, туман, дожди, мокрый снег и, что самое опасное, гололед на дорогах. В связи с этим многие водители, уже перешедшие на летние шины , оказались в сложной ситуации. Национальной автомобильный союз ( НАС ) дал рекомендации, как безопасно водить автомобиль в таких условиях.

\Эксперты НАС подчеркнули, что нет необходимости менять летние шины обратно на зимние ради нескольких дней ухудшения погоды. Однако, если поездка неизбежна, важно соблюдать ряд правил. Во-первых, следует тщательно выбирать маршрут движения. Рекомендуется двигаться только по участкам дороги, где асфальт максимально очищен от снега и льда, избегая зон, покрытых снегом или льдом. Вице-президент НАС Антон Шапарин особо отметил необходимость осторожности при проезде мостов и эстакад, где вероятность образования гололеда наиболее высока. Также следует избегать сложных маневров на извилистых участках дороги, особенно если резина не соответствует сезону. Водителям настоятельно рекомендуется избегать резких маневров, таких как резкое торможение или ускорение, и снизить скорость. Не стоит полностью полагаться на электронные системы безопасности автомобиля, такие как ABS и ESP, поскольку их эффективность может быть снижена на скользкой дороге. Внимание к окружающей обстановке и осторожность – вот ключевые факторы безопасного вождения в подобных условиях. \В сложных погодных условиях особое внимание следует уделять дистанции до впереди идущих автомобилей. Увеличение дистанции позволит водителю иметь больше времени для реакции в случае возникновения опасности. Рекомендуется плавное управление рулем, избегая резких движений. Важно помнить, что летние шины не обеспечивают такое же сцепление с дорогой, как зимние, особенно на льду. Поэтому необходимо быть предельно внимательным и осторожным. Перед поездкой стоит проверить состояние шин, убедиться в отсутствии повреждений и в достаточном давлении. Также рекомендуется проверить работу тормозной системы. В случае, если поездка вызывает сомнения, лучше отложить ее или воспользоваться общественным транспортом. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет. Не стоит рисковать своей жизнью и жизнью других участников дорожного движения, пренебрегая правилами безопасности, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Ранее эксперты уже предупреждали о недостатках китайских шин, что делает ситуацию еще более актуальной для тех, кто планирует использовать их в зимний период. Соблюдение этих простых правил поможет снизить риск возникновения ДТП и обеспечит безопасное передвижение в условиях гололеда на летних шинах





