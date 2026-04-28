Голевая феерия в Париже: ПСЖ вырвал победу у Баварии в первом матче ЛЧ
📆4/28/2026 11:17 PM
📰RT на русском
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией» выдался невероятно результативным, завершившись со счетом 3:2 в пользу парижан. На «Парк де Пренс» зрители стали свидетелями настоящей голевой феерии, где команды в сумме забили девять мячей.

Матч получился захватывающим и напряженным, с постоянными сменами инициативы и яркими моментами. Парижане, под руководством Луиса Энрике, продемонстрировали высокий уровень игры в атаке, забив пять мячей уже к 60-й минуте благодаря дублям Хвичи Кварацхелии и Усмана Дембеле. Однако «Бавария» не сдалась и сумела вернуться в игру, сократив отставание благодаря голам Деотшанкюля Упамекано и Луиса Диаса. Этот матч многие эксперты и болельщики заранее называли скрытым финалом Лиги чемпионов, учитывая силу и амбиции обеих команд.

«Пари Сен-Жермен» в этом сезоне показывает отличную форму, успешно преодолев стадию плей-офф, где им удалось выбить из турнира такие сильные английские клубы, как «Челси» и «Ливерпуль». Кроме того, парижане практически гарантировали себе победу в национальном чемпионате Франции.

«Бавария» также демонстрирует впечатляющие результаты, сломив сопротивление «Реала» и выиграв Бундеслигу. Перед матчем определить фаворита было сложно, и даже главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике признавал, что обе команды являются сильнейшими на континенте. Особое внимание в ходе матча было приковано к вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову, который в последнее время демонстрирует уверенную игру и стал одним из ключевых игроков команды. Сафонов совершил два важных сейва, в то время как Мануэль Нойер не смог предотвратить пропущенные мячи.

Встреча началась с активного давления со стороны «Баварии», которая легко выходила из-под прессинга и создавала опасные моменты у ворот Сафонова. Гарри Кейн не смог реализовать пенальти, но вскоре Луис Диас вывел мюнхенцев вперед. Однако «ПСЖ» быстро отыгрался благодаря голу Хвичи Кварацхелии, а затем и увеличил преимущество после подачи с углового.

«Бавария» не отступила и сумела сравнять счет благодаря великолепному удару Олисе. В компенсированное время парижанам удалось заработать пенальти, который реализовал Усман Дембеле, установив окончательный счет 3:2. Матч получился зрелищным и непредсказуемым, оставив интригу в противостоянии перед ответной встречей в Мюнхене. Игра продемонстрировала высокий уровень мастерства обеих команд и подарила болельщикам незабываемые эмоции.

Матч показал, что обе команды способны на многое и борьба за выход в финал будет очень напряженной

