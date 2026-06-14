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Гоголь воспринимал Петербург как антимир

История News

Гоголь воспринимал Петербург как антимир
ПетербургГогольАнтимир
📆6/14/2026 9:41 AM
📰ForbesRussia
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Владимир Иванов, искусствовед и автор краеведческого проекта "Умные прогулки", в своей книге "Мифы Петербурга" рассуждает о том, как Гоголь воспринимал Петербург как антимир и как он воспринимал систему чинов царской России, учрежденную Петром Великим, как своего рода кастовый механизм.

"Судя по всему, Гоголю было свойственно воззрение на Петербург как на антимир . Столь важный для понимания "Носа" табель о рангах - учрежденную Петром Великим систему чинов царской России - он воспринимал как своего рода кастовый механизм ", - рассуждает искусствовед и автор краеведческого проекта "Умные прогулки" Владимир Иванов в своей книге "Мифы Петербург а.

От сфинксов и проклятия Обводного канала до потопов и кровавой богини Сехмет", которая вышла в издательстве МИФ. По словам искусствоведа, Петербург - это "город превращенных форм, где мертвое правит живым". Герой Гоголевского "Портрета" художник Чартков проходит все стадии одержимости и оканчивает тем, что в порыве зависти целенаправленно уничтожает прекрасные произведения искусства, пишет Иванов

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Петербург Гоголь Антимир Кастовый Механизм Табель О Рангах

 

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