Продюсер Сергей Дворцов поделился информацией о гонораре Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, за концерт в Европе. Он отметил, что гонорар может достигать 70 млн рублей, однако чаще всего он в 2-3 раза меньше. Ранее продюсер назвал гонорар Галкина за выступление перед политиками в Ереване.

Москва, 24 мая - АиФ-Москва. Гонорар Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, за концерт в Европе может достигать 70 млн рублей, однако чаще всего он в 2-3 раза меньше, сообщил в эксклюзивном комментарии для aif.ru продюсер Сергей Дворцов.

Напомним, Верку Сердючку призвали отменить после исполнения песен на русском языке. Изначально Данилко поехал в тур по Европе, чтобы продвигать украинскую культуру. Однако на концерте в Варшаве он исполнил свои хиты на русском языке, зал пел хором. После этого его обвинили в лицемерии и двойных стандартах.

"За один концерт в Европе Данилко могли заплатить порядка 50-70 миллионов рублей, но такие цифры могут быть единоразово, потому что, как правило, заказчики ведутся на такую акцию в первый и последний раз. Что касается других заказчиков, то гонорар может варьироваться в пределах 15-30 млн рублей", - отметил продюсер. Ранее продюсер назвал гонорар Галкина за выступление перед политиками в Ереване





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Верка Сердючка Андрей Данилко Гонорар Концерт В Европе Лицемерия И Двойные Стандарты

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Аргентинец Бьелса возглавляет национальную команду с 2023 годаБьелса, аргентинец 70 лет, возглавляет национальную команду с 2023 года. Он также работал в сборных Аргентины, Испании, Франции, Италии, Англии и других стран. Под его руководством уругвайцы стали бронзовыми призерами Кубка Америки‑2024.

Read more »

Тренд на жилье за городом среди молодежи в РоссииАналитический центр ВЦИОМ опубликовал индекс привлекательности загородной жизни среди горожан в 2026 г., достиг которого 40 пунктов против шести пунктов в 2019 г. Свидетельством увеличения популярности жизни за городом стала и доля желающих приобрести дачу или участок горожан, которая выросла с 50% до примерно 70%. А также двакратный рост сделок по ипотеке на загородные дома по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Read more »

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал': kurz dolara v koridore 70-72 rubla, do poloviny junya mozhet priblizhit'sya k 77-79 rublomВ ближайшие дни курс доллара останется в коридоре 70-72 рубля за единицу, однако уже к середине июня американская валюта может приблизиться к 77-79 рублям, заявил старший трейдер УК «Альфа-Капитал’ Владислав Силаев. В последний рабочий день 22 мая ‘американец’ продается по 70,79 рубля, ‘европеец’ — по 83,27 рубля, ‘китаец’ — по 10,40 рубля.

Read more »

– я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»Бывший главный тренер ЦСКА, СКА, национальной и молодежной сборной России Валерий Брагин высказался о возможном возвращении к работе.

Read more »

Моуринью нравится Бастони. «Интер» хочет не менее 70 млн евро – «Реал» может столько заплатитьАлессандро Бастони может оказаться в Испании – но не в «Барселоне».

Read more »

Давид Алаба провел последний матч за Мадрид – эмоциональное прощаниеАлаба отыграл 70 минут, получил овацию от игроков, фанаты подняли стулья, а на скамейке ждали жена и дочь – прощание с чемпионом Лиги чемпионов.

Read more »