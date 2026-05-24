Гнорар Верки Сердючки за концерт в Европе может достигать 70 млн рублей, но чаще всего он в 2-3 раза меньше, - продюсер

Продюсер Сергей Дворцов поделился информацией о гонораре Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, за концерт в Европе. Он отметил, что гонорар может достигать 70 млн рублей, однако чаще всего он в 2-3 раза меньше. Ранее продюсер назвал гонорар Галкина за выступление перед политиками в Ереване.

Москва, 24 мая - АиФ-Москва. Гонорар Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, за концерт в Европе может достигать 70 млн рублей, однако чаще всего он в 2-3 раза меньше, сообщил в эксклюзивном комментарии для aif.ru продюсер Сергей Дворцов.

Напомним, Верку Сердючку призвали отменить после исполнения песен на русском языке. Изначально Данилко поехал в тур по Европе, чтобы продвигать украинскую культуру. Однако на концерте в Варшаве он исполнил свои хиты на русском языке, зал пел хором. После этого его обвинили в лицемерии и двойных стандартах.

"За один концерт в Европе Данилко могли заплатить порядка 50-70 миллионов рублей, но такие цифры могут быть единоразово, потому что, как правило, заказчики ведутся на такую акцию в первый и последний раз. Что касается других заказчиков, то гонорар может варьироваться в пределах 15-30 млн рублей", - отметил продюсер. Ранее продюсер назвал гонорар Галкина за выступление перед политиками в Ереване

