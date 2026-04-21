Лондонский клуб переживает серию из шести поражений подряд. Футболисты открыто критикуют стратегию владельцев, а руководство обещает изменить подход к трансферам и добавить в состав опыта.

Кризис в лондонском Челси достиг своей критической точки. Очередное сокрушительное поражение от Брайтона со счетом 0:3 стало для команды настоящим ударом, особенно учитывая тот факт, что пропущенный мяч случился уже на третьей минуте встречи. Этот провал стал пятым подряд сухим поражением в рамках Английской Премьер-лиги, а если добавить к этому неудачу против ПСЖ в Лиге чемпионов, то серия поражений без забитых мячей достигает шести игр.

Хотя в начале апреля была зафиксирована победа над Порт Вейлом в Кубке Англии, этот успех не воспринимается экспертами всерьез из-за низкого уровня соперника, представляющего третий дивизион. Атмосфера в коллективе накалена до предела, и это состояние отражается в публичных выступлениях ведущих игроков. Еще до начала этого черного периода в истории клуба, ключевые футболисты начали открыто выражать недовольство выбранным курсом развития. Энцо Фернандес в своих интервью намекал на желание сменить обстановку и попробовать силы в Мадриде, тогда как Марк Кукурелья пошел на прямой диалог с руководством через прессу. Испанский защитник подчеркнул, что текущая стратегия покупки исключительно молодых талантов идет вразрез с амбициями игроков, стремящихся к завоеванию трофеев. Кукурелья открыто заявил, что, несмотря на наличие перспективного костяка, команде катастрофически не хватает опыта и зрелости для борьбы с грандами мирового футбола. Подобные мысли уже давно озвучиваются болельщиками, которые устали наблюдать за бесконечными экспериментами Тодда Боули и инвестиционного фонда Clearlake Capital. История трансферной политики Челси при нынешних владельцах напоминает американские горки. Летом 2022 года Боули тратил огромные средства на громкие имена, зачастую основываясь лишь на интересе со стороны других топ-клубов, таких как Манчестер Сити. Позже клуб попытался наладить системную работу, пригласив профессиональных спортивных директоров, таких как Лоренс Стюарт и Пол Уинстэнли. Они внедрили жесткие правила: отказ от участия в аукционах и введение гибкой системы оплаты труда, где существенная часть дохода игрока зависит от попадания в Лигу чемпионов. Однако на практике это привело к тому, что в решающие моменты матчей молодым футболистам не хватает хладнокровия и умения исправлять собственные ошибки. Бехдад Эгбали недавно признал, что руководство осознает необходимость перемен. Он подтвердил, что нынешняя стратегия развития требует корректировки и добавления в состав опытных исполнителей. Несмотря на неудовлетворительные результаты, клуб планирует сохранить доверие к тренеру Лиаму Росеньору, полагая, что последовательность в кадровых решениях в конечном итоге принесет плоды. Стабильность в управлении и пересмотр трансферных приоритетов — это те задачи, которые стоят перед лондонцами в преддверии летнего окна, чтобы избежать повторения ошибок прошлого сезона и вернуть команду в число реальных претендентов на титулы





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Челси АПЛ Тодд Боули Трансферы Марк Кукурелья

United States Latest News, United States Headlines