Китайский клуб КХЛ проводит масштабную смену руководства: Илья Ковальчук займет пост президента, а Евгений Артюхин станет генеральным менеджером после провального сезона.

Китайский хоккей ный клуб Шанхай , который на текущий момент проводит свои домашние матчи в Санкт-Петербурге, готовится к масштабной реорганизации руководящего состава. По сообщениям спорт ивного журналиста Артура Хайруллина, уже сегодня клуб официально объявит о назначении легендарного хоккеиста Ильи Ковальчука на пост президента организации.

Данное решение должно стать отправной точкой в процессе трансформации клуба, который завершил регулярный чемпионат FONBET КХЛ на девятой строчке Западной конференции, не сумев пробиться в стадию плей-офф. Роль генерального менеджера, по имеющимся данным, возьмет на себя Евгений Артюхин, известный своей жесткой манерой игры и большим опытом выступлений на высшем уровне. Также рассматривается возможность усиления тренерского штаба за счет привлечения Вячеслава Козлова, чья работа в московском Динамо была неоднозначной, но богатой на тактические наработки. Ситуация вокруг проекта Шанхай вызывает жаркие дискуссии в экспертном сообществе. Известный тренер Владимир Плющев в жесткой форме раскритиковал стратегию развития клуба, отметив полное отсутствие четкой идеологии. По его мнению, попытка построить конкурентоспособную команду, опираясь исключительно на легионеров, в российских реалиях обречена на провал. Плющев выразил сожаление, что потенциально перспективный международный проект превратился в некое подобие спортивной клоунады, которая не приносит пользы ни имиджу КХЛ, ни развитию местных кадров. Эта критика накладывается на общую дискуссию о состоянии российского хоккея, где эксперты все чаще сетуют на длительные паузы в календаре, которые отдаляют болельщиков от экранов и снижают медийный охват трансляций на ведущих телеканалах. Параллельно с внутрироссийскими событиями, хоккейный мир продолжает следить за баталиями в Национальной хоккейной лиге. Юрай Слафковски вписал свое имя в историю Монреаля, оформив уникальный хет-трик в большинстве в рамках Кубка Стэнли, что стало выдающимся достижением для молодого словака. В это же время руководство Тампы вынуждено решать кадровые проблемы, так как Виктор Хедман остается вне игры, а главный тренер Джон Купер сетует на дисциплинарные ошибки своих подопечных, которые приводят к удалениям в зоне атаки. Вся эта палитра событий — от кадровых перестановок в Шанхае до тактических провалов грандов НХЛ — демонстрирует, что хоккейный сезон остается крайне насыщенным и непредсказуемым. Пока руководство КХЛ пытается найти баланс в управленческих решениях, игроки и тренеры за океаном продолжают доказывать свое мастерство в условиях максимального давления плей-офф, где каждая деталь и каждое кадровое назначение могут стать решающими в борьбе за главный трофей





Хоккей КХЛ Илья Ковальчук Шанхай Трансферы

