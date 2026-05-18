Анализ годового отчета о сокращении числа открытых обществ в мире, росте авторитарных тенденций и использовании искусственного интеллекта для политических манипуляций.

Президент благотворительной организации 'Хлеб для мира' (Brot für die Welt) Дагмар Пруин выступила с тревожным заявлением на презентации ежегодного доклада, посвященного состоянию гражданского общества и развитию демократических институтов в глобальном масштабе.

Организация, которая пользуется поддержкой протестантских церквей Германии и активно работает над искоренением голода и содействием устойчивому развитию в странах Глобального Юга, в этом году сместила акцент своего исследования на проблему массовой дезинформации и сужение пространства для свободного выражения мнений. Согласно представленным данным, подавляющее большинство людей на планете сегодня не имеют возможности открыто и безопасно заявить о своей позиции, что свидетельствует о глубоком системном кризисе прав человека. Особое внимание в документе, получившем название 'Атлас гражданского общества', уделено статистическому анализу открытости государств.

Эксперты пришли к выводу, что лишь 3,4 процента населения земного шара проживают в по-настоящему открытых обществах, где соблюдаются базовые свободы. В то же время около 30,7 процента людей находятся в условиях полностью закрытых, авторитарных режимов. Сильке Пфайффер, эксперт по правам человека из Brot für die Welt, отметила опасную тенденцию: количество обществ с так называемой 'ограниченной' открытостью увеличилось на 7 процентов.

Примечательно, что в эту категорию теперь попадают многие страны Глобального Севера, включая такие государства, как США, Франция, Италия и сама Германия. Под ограниченной открытостью понимается среда, в которой неправительственные организации и гражданские активисты подвергаются постоянному надзору, а любые формы инакомыслия могут привести к цензуре или жестокому подавлению демонстраций.

В случае с Германией ключевым фактором снижения рейтинга стало усиление полицейского насилия во время протестов против изменения климата и акций солидарности с Газой, а также рост уровня дискриминации, проявляющийся в расизме, сексизме, антисемитизме и гомофобии. Региональный анализ показывает неоднородную картину: если Молдова и Армения демонстрируют относительно лучшие показатели в своем регионе, то Кыргызстан и Грузия характеризуются как общества с подавляемой открытостью, а Украина, наряду с Германией, отнесена к категории ограниченной открытости.

Авторы отчета подчеркивают, что общим элементом авторитарных повесток во многих странах становятся антифеминизм и враждебность к ЛГБТК-сообществу. В Гане и Уганде под влиянием религиозных лидеров принимаются законы, направленные против западных ценностей, что фактически означает легализацию преследований. В Российской Федерации ситуация описывается как критическая: там широко применяются пытки, а журналисты и вернувшиеся из изгнания лица обвиняются в поддержке терроризма. Отдельным масштабным блоком в отчете рассматривается влияние искусственного интеллекта на распространение дезинформации.

Ссылаясь на данные Ernst and Young, организация отмечает, что 75 процентов людей выражают серьезную обеспокоенность по поводу недостоверности информации, генерируемой ИИ, однако лишь треть из них предпринимает активные попытки проверить полученные данные. Дезинформационные кампании в 2024 году охватили 40 из 50 национальных выборов по всему миру. Основными мишенями таких атак становятся вопросы иммиграции и преступности, что используется для усиления социальной поляризации и дискредитации политических оппонентов.

Исследование показывает, что за созданием хаоса в информационном пространстве часто стоят профессиональные агентства, нанимаемые правительствами или политическими элитами. В частности, упоминаются структуры из России с нейтральными названиями, такие как 'Агентство социального дизайна' (находящееся под санкциями) и ликвидированное 'Агентство интернет-исследований'. Эти организации работают на подрыв доверия к международному сотрудничеству в области развития и дискредитируют западные институты.

Подобные методы манипуляции общественным сознанием, по мнению экспертов, стали стандартным инструментом в арсенале таких лидеров, как Владимир Путин, Николас Мадуро и Башар Асад, что ведет к дальнейшему разрушению глобальных демократических связей





