Китайский хоккейный клуб Шанхай объявляет о смене руководства после провального сезона. Илья Ковальчук становится президентом, а Евгений Артюхин займет должность генерального менеджера на фоне критики стратегии команды.

Китайский хоккей ный клуб Шанхай , который на данный момент базируется и проводит свои домашние игры в Санкт-Петербурге, готовится к масштабной административной реформе после крайне неудачного завершения текущего сезона КХЛ . По имеющейся информации, уже сегодня руководство организации официально объявит о назначении легендарного российского хоккеиста Ильи Ковальчука на пост президента клуба.

В свою очередь, кресло генерального менеджера займет Евгений Артюхин, известный своим жестким стилем игры и богатым опытом выступлений в лиге. Данные кадровые перестановки призваны вывести клуб из глубокого кризиса, так как по итогам регулярного чемпионата FONBET КХЛ команда заняла лишь девятое место в Западной конференции и ожидаемо осталась вне зоны плей-офф, что вызвало волну критики со стороны экспертов и болельщиков. Помимо смены руководства, клуб планирует усиление тренерского штаба. Потенциальным кандидатом на включение в тренерский коллектив является Вячеслав Козлов, чья работа в Динамо ранее была отмечена неоднозначными результатами: команда финишировала на седьмой строчке Западной конференции и покинула розыгрыш Кубка Гагарина уже после первого раунда. Известный эксперт Владимир Плющев в своих комментариях по поводу текущего положения дел в Шанхае подчеркнул, что ключевая проблема клуба заключается в отсутствии четкой идеологии и чрезмерной ставке на легионеров, что в российских реалиях зачастую не приносит долгосрочного успеха. Плющев выразил сожаление, что потенциально интересный международный спортивный проект превратился в череду сомнительных решений, которые вызывают больше вопросов, чем реального спортивного интереса. Тем временем, пока в российском хоккее обсуждаются управленческие пертурбации, мировое сообщество следит за результатами плей-офф НХЛ. Юрай Слафковски вписал свое имя в историю Монреаля, став первым игроком клуба, забившим три гола в большинстве за один матч в рамках Кубка Стэнли, что делает его двенадцатым хоккеистом в истории НХЛ с подобным достижением. В то же время главный тренер Тампы Джон Купер выразил обеспокоенность состоянием своих подопечных, отметив, что дисциплинарные ошибки и неоправданные удаления в зоне атаки серьезно осложняют борьбу за Кубок Стэнли. На фоне этих событий ветераны спорта, такие как Вячеслав Фетисов, получают поздравления с юбилеями, а эксперты продолжают вести ожесточенные дискуссии о разнице подходов к организации игрового процесса в КХЛ и заокеанских лигах. Несмотря на критику, представители лиги настаивают на том, что российский хоккей движется вперед по всем направлениям, постепенно адаптируясь к новым экономическим и административным вызовам современной реальности





