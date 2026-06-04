Глава комитета по архитектуре и строительству Нижегородской области, Михаил Гликин, анонсировал строительство поселения для европейцев в регионе, а также IT-кластера на 8 тыс. студентов и преподавателей. Кроме того, он анонсировал строительство католического храма, поскольку многие студенты имеют католическое происхождение.

Гликин заявил, что в Нижегородской области построят деревню на 450 домов для европейцев, приехавших, по его словам, 'по визе традиционных ценностей'. Архитектор также анонсировал строительство IT-кластера на 8 тыс. студентов и преподавателей и католического храма, поскольку многие студенты имеют католическое происхождение.

О строительстве поселения Михельдорф в Нижегородской области стало известно в ноябре 2024 года, но с ноября 2025 года новостей о проекте не было, пишут 'Осторожно, новости'. В сессии 'Россия — США: диалог культур' также принял участие глава комиссии по изящным искусствам при администрации Трампа Родни Мимс Кук-младший, которого российские госСМИ называли членом 'официальной делегации США'. Марко Рубио заявил, что не знает, кто это, и что ему неизвестно о делегации США на ПМЭФ. © Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции





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