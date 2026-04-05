Глеб Никитин о снижении числа абортов в Нижегородской области и мерах по повышению рождаемости

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о результатах совещания, посвященного повышению рождаемости, отметив снижение числа абортов и обозначив меры по дальнейшему улучшению демографической ситуации.

Об этом Глеб Никитин сообщил по итогам совещания «Резервы повышения рождаемости». Он поделился информацией о статистике абортов в регионе. В 2025 году, согласно его данным, общее число абортов по желанию женщины, проведенных в государственных медицинских организациях, составило чуть больше полутора тысяч случаев. Никитин отметил значительное снижение этого показателя. Это на треть меньше, чем в 2024 году, и впечатляюще меньше почти в пять раз, чем десять лет назад.

Губернатор подчеркнул важность этих достижений, назвав их «маленькими победами», но тут же добавил, что этого недостаточно для решения демографических проблем страны. Он обозначил критическую ситуацию в стране, связанную с рождаемостью, и высказал мнение, что допустимость абортов по желанию женщины является слишком большой роскошью в сложившихся обстоятельствах. Основной акцент в его выступлении был сделан на необходимости комплексного подхода к решению проблемы. Никитин подчеркнул, что приоритетом является не запрет абортов, а качественная работа, забота о женщинах и повышение их ответственности. Он выделил важность создания условий, при которых женщины будут чувствовать поддержку и иметь возможность принять осознанное решение о сохранении беременности.\Губернатор также коснулся вопроса частных клиник, оказывающих услуги по прерыванию беременности. За год количество таких клиник с лицензией в Нижегородской области значительно сократилось, с 55 до девяти. Никитин отметил, что это результат активной работы по регулированию деятельности частных медицинских учреждений в этой сфере. Он обозначил свою твердую позицию по отношению к частным клиникам, предоставляющим услуги абортов. Губернатор выразил готовность оказать всестороннюю поддержку женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Он подчеркнул, что готовность региона взять на себя роль заботливого отца в случае, если женщина не желает воспитывать ребенка после его рождения. В этом контексте, он подчеркнул, что регион готов предоставить необходимые условия для воспитания ребенка. Никитин дал понять, что не потерпит практику наживы на абортах. Он подчеркнул, что частные клиники, оказывающие услуги по прерыванию беременности, обязаны предоставлять женщинам полный спектр поддержки: психологическую, социальную и юридическую. Целью этой поддержки является понимание причин, побудивших женщину принять решение об аборте, и оперативная организация необходимой помощи для нее. Он выразил уверенность в том, что такой комплексный подход позволит добиться положительных изменений в сфере рождаемости и улучшить демографическую ситуацию в регионе.\В заключение своего выступления, Глеб Никитин акцентировал внимание на важности заботы о женщинах и создании благоприятных условий для рождения детей. Он призвал к совместной работе всех заинтересованных сторон для достижения поставленных целей. Губернатор подчеркнул, что решение демографических проблем требует комплексного подхода, включающего в себя социальную поддержку, психологическую помощь и создание благоприятных условий для семей с детьми. Он также отметил необходимость продолжения работы по сокращению числа абортов, но исключительно путем повышения информированности, оказания поддержки женщинам и создания условий для осознанного принятия решений. Никитин выразил уверенность в том, что только такой подход позволит достичь положительных результатов и улучшить демографическую ситуацию в Нижегородской области. Он подчеркнул, что забота о будущих поколениях является приоритетной задачей для региональной власти. Важно отметить, что помимо сокращения количества абортов, правительство области также уделяет внимание другим аспектам, связанным с улучшением демографической ситуации, таким как поддержка молодых семей, развитие инфраструктуры для детей и создание условий для гармоничного развития детей.





