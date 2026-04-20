Рафаэль Гросси заявил, что мир стоит на пороге опасного наращивания ядерных потенциалов, а эксперты отмечают разрушение режима нераспространения из-за амбиций ряда стран.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в своем недавнем интервью британскому изданию The Telegraph выступил с тревожным заявлением, которое привлекло внимание мирового сообщества. По словам руководителя МАГАТЭ , текущая геополитическая обстановка в мире указывает на то, что человечество опасно приблизилось к старту очередной масштабной гонки ядерных вооружений.

Гросси подчеркнул, что наблюдается устойчивая и крайне негативная тенденция к наращиванию ядерных арсеналов ведущими мировыми державами. Глава агентства прямо выразил свою обеспокоенность, отметив, что мир, в котором количество ядерных боеголовок стремится к минимуму, является более безопасным и предсказуемым местом для существования будущих поколений, нежели сценарий, при котором государства пытаются обеспечить свою безопасность через бесконечное увеличение разрушительной мощи. Анализируя ситуацию, Гросси обратил особое внимание на то, что в общественном и политическом дискурсе целого ряда регионов, включая страны Европы, Ближнего Востока и Дальнего Востока, всё чаще звучат призывы к пересмотру статуса ядерных держав. Идея о потенциальном обладании собственным ядерным оружием перестает быть табу и становится предметом активных обсуждений в высоких кабинетах. Подобные тенденции вызывают глубокую тревогу у экспертов МАГАТЭ, так как они подрывают устои глобальной безопасности. Для сохранения стабильности крайне важно поддерживать существующий режим нераспространения ядерного оружия, который десятилетиями служил сдерживающим фактором в международных конфликтах. Любая попытка ослабления этого режима может привести к эффекту домино, который будет практически невозможно остановить дипломатическими методами. Вторит этим опасениям и позиция официальной Москвы. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в ходе заседания международного клуба Триалог подчеркнул, что западные союзники США в Европе всё чаще допускают возможность развития собственных ядерных программ, что деструктивно влияет на архитектуру мировой безопасности. Рябков акцентировал внимание на том, что Россия продолжает ответственно подходить к выполнению взятых на себя обязательств и строго придерживается моратория на проведение ядерных испытаний, установленного еще в 1990 году. Однако продолжающееся давление и расширение ядерных амбиций других государств заставляют мировое сообщество с тревогой смотреть в будущее, опасаясь необратимых процессов разрушения системы контроля над вооружениями





