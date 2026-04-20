Head Topics

Глава МАГАТЭ предупредил о риске начала новой гонки ядерных вооружений

Международная Политика News

📆4/20/2026 11:13 PM
📰Известия
106 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 63% · Publisher: 51%

Рафаэль Гросси заявил, что мир стоит на пороге опасного наращивания ядерных потенциалов, а эксперты отмечают разрушение режима нераспространения из-за амбиций ряда стран.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в своем недавнем интервью британскому изданию The Telegraph выступил с тревожным заявлением, которое привлекло внимание мирового сообщества. По словам руководителя МАГАТЭ , текущая геополитическая обстановка в мире указывает на то, что человечество опасно приблизилось к старту очередной масштабной гонки ядерных вооружений.

Гросси подчеркнул, что наблюдается устойчивая и крайне негативная тенденция к наращиванию ядерных арсеналов ведущими мировыми державами. Глава агентства прямо выразил свою обеспокоенность, отметив, что мир, в котором количество ядерных боеголовок стремится к минимуму, является более безопасным и предсказуемым местом для существования будущих поколений, нежели сценарий, при котором государства пытаются обеспечить свою безопасность через бесконечное увеличение разрушительной мощи. Анализируя ситуацию, Гросси обратил особое внимание на то, что в общественном и политическом дискурсе целого ряда регионов, включая страны Европы, Ближнего Востока и Дальнего Востока, всё чаще звучат призывы к пересмотру статуса ядерных держав. Идея о потенциальном обладании собственным ядерным оружием перестает быть табу и становится предметом активных обсуждений в высоких кабинетах. Подобные тенденции вызывают глубокую тревогу у экспертов МАГАТЭ, так как они подрывают устои глобальной безопасности. Для сохранения стабильности крайне важно поддерживать существующий режим нераспространения ядерного оружия, который десятилетиями служил сдерживающим фактором в международных конфликтах. Любая попытка ослабления этого режима может привести к эффекту домино, который будет практически невозможно остановить дипломатическими методами. Вторит этим опасениям и позиция официальной Москвы. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в ходе заседания международного клуба Триалог подчеркнул, что западные союзники США в Европе всё чаще допускают возможность развития собственных ядерных программ, что деструктивно влияет на архитектуру мировой безопасности. Рябков акцентировал внимание на том, что Россия продолжает ответственно подходить к выполнению взятых на себя обязательств и строго придерживается моратория на проведение ядерных испытаний, установленного еще в 1990 году. Однако продолжающееся давление и расширение ядерных амбиций других государств заставляют мировое сообщество с тревогой смотреть в будущее, опасаясь необратимых процессов разрушения системы контроля над вооружениями

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-22 19:40:33