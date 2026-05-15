Главная опасность для перезимовавших продуктов - перепады температур и оттаивание

Эксперты предупредили о потенциальной опасности для перезимовавших продуктов, включая перепады температур и оттаивание, которые могут привести к повреждению упаковки и развитию опасных микроорганизмов. Особенно критична ситуация с жидкостями и продуктами, содержащими воду, поскольку при замерзании вода расширяется, в результате чего есть риск повреждения тары и нарушения герметичности.

Главная опасность для перезимовавших продуктов представляют перепады температур и оттаивание, пояснили эксперты.

"Особенно критична ситуация с жидкостями и продуктами, содержащими воду. При замерзании вода расширяется, в результате чего есть риск повреждения тары и нарушения герметичности и, как следствие, развития опасных микроорганизмов. В первую очередь это касается алкогольных и безалкогольных напитков, растительного масла и консервов в жестяных банках, переживших морозы", — предупредили в организации. Отмечается, что в крупах, муке и сахаре, оставленных в негерметичных упаковках, могут завестись вредители.

"От употребления этих продуктов, оставленных в открытых упаковках или тарах, также следует отказаться, поскольку не всегда жуков и мошек или их личинок можно разглядеть невооружённым глазом. Особую опасность представляет консервация со вздувшимися крышками — это признак активности бактерий, в том числе возбудителей ботулизма, такой продукт есть нельзя", — добавили аналитики. Они рассказали, что безопасно переживают зиму только продукты в заводской герметичной упаковке при условии, что на ней нет повреждений, вздутий или следов разморозки.

"Однако если есть малейшие сомнения в целостности упаковки или стабильности температурного режима, безопаснее всего выбросить такие запасы", — заключили собеседники RT





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Food Safety Product Safety Temperature Fluctuations Freezing Mold Bacteria Botulism

United States Latest News, United States Headlines