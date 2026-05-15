Head Topics

Главная опасность для перезимовавших продуктов - перепады температур и оттаивание

Food And Nutrition News

Главная опасность для перезимовавших продуктов - перепады температур и оттаивание
Food SafetyProduct SafetyTemperature Fluctuations
📆5/15/2026 2:31 AM
📰RT на русском
62 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 53%

Эксперты предупредили о потенциальной опасности для перезимовавших продуктов, включая перепады температур и оттаивание, которые могут привести к повреждению упаковки и развитию опасных микроорганизмов. Особенно критична ситуация с жидкостями и продуктами, содержащими воду, поскольку при замерзании вода расширяется, в результате чего есть риск повреждения тары и нарушения герметичности.

Главная опасность для перезимовавших продуктов представляют перепады температур и оттаивание, пояснили эксперты.

"Особенно критична ситуация с жидкостями и продуктами, содержащими воду. При замерзании вода расширяется, в результате чего есть риск повреждения тары и нарушения герметичности и, как следствие, развития опасных микроорганизмов. В первую очередь это касается алкогольных и безалкогольных напитков, растительного масла и консервов в жестяных банках, переживших морозы", — предупредили в организации. Отмечается, что в крупах, муке и сахаре, оставленных в негерметичных упаковках, могут завестись вредители.

"От употребления этих продуктов, оставленных в открытых упаковках или тарах, также следует отказаться, поскольку не всегда жуков и мошек или их личинок можно разглядеть невооружённым глазом. Особую опасность представляет консервация со вздувшимися крышками — это признак активности бактерий, в том числе возбудителей ботулизма, такой продукт есть нельзя", — добавили аналитики. Они рассказали, что безопасно переживают зиму только продукты в заводской герметичной упаковке при условии, что на ней нет повреждений, вздутий или следов разморозки.

"Однако если есть малейшие сомнения в целостности упаковки или стабильности температурного режима, безопаснее всего выбросить такие запасы", — заключили собеседники RT

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RT на русском /  🏆 17. in RU

Food Safety Product Safety Temperature Fluctuations Freezing Mold Bacteria Botulism

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-15 05:31:32