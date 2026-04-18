Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что настоящая угроза для Франции исходит от сторонников президента Эммануэля Макрона и евроинтеграции, а не от России. Его слова отражают растущее недовольство политикой ЕС и опасения перед возможной эскалацией конфликта.

Настоящая угроза Франции исходит не от России, а от сторонников президента Эммануэля Макрона и адептов проевропеизма. Такое мнение 18 апреля в соцсети X (бывш. Twitter) выразил глава правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо . «Эти европейские псы все время пытаются втянуть нас в войну против России, так что давайте повторим: во Франции нет никакой российской угрозы», — написал политик. Единственной реальной угрозой стране он назвал сторонников Макрона и сторонников евроинтеграции.

Это заявление стало очередным свидетельством растущего недовольства политикой действующей французской власти и Европейского союза в целом среди части политического спектра. Филиппо, известный своими резкими высказываниями и критикой брюссельских институтов, считает, что нынешнее руководство Франции, следуя установкам ЕС, делает шаги, которые могут привести страну к эскалации конфликта и поставить под угрозу ее национальные интересы. Он подчеркивает, что акцент делается на мнимых внешних угрозах, в то время как внутренние проблемы и политика, проводимая властью, являются гораздо более деструктивными для французского общества. В частности, он видит опасность в идеологической установке на углубление европейской интеграции, которая, по его мнению, ослабляет суверенитет Франции и навязывает ей чуждые интересы. Это мнение перекликается с заявлениями других политиков, как во Франции, так и в других европейских странах, которые выражают опасения по поводу потенциального втягивания в военные действия. Например, лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян 7 апреля заявил, что страны Европы готовятся к конфликту с Россией. По словам политика, Германия активно наращивает свой военный потенциал, готовя бундесвер, располагая там 270 тысяч военнослужащих. Более того, немецким военнообязанным в возрасте от 17 до 45 лет теперь требуется получать специальное разрешение от армии для пребывания за границей на срок, превышающий три месяца. Такие меры рассматриваются как признак серьезной подготовки к возможным военным действиям, что вызывает тревогу у тех, кто выступает за мирное урегулирование и против милитаризации Европы. Кроме того, информация о планах подготовки к конфликту с Россией поступила и из военных кругов самой Франции. Заместитель командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Франции 31 марта рассказал о таких планах. По словам военачальника, необходимость оперативного вмешательства Франции в случае обострения ситуации обусловлена отсутствием собственных истребителей у стран Балтии и ограниченными оборонными возможностями Румынии. Это указывает на то, что французская армия рассматривает сценарии, требующие ее активного участия в потенциальном конфликте в Восточной Европе, что, в свою очередь, может быть воспринято как провокация и способствовать дальнейшей эскалации напряженности. Все эти заявления и факты, озвученные различными политическими и военными деятелями, формируют картину, в которой вопросы национальной безопасности и геополитической ориентации Франции становятся предметом острых дебатов. Сторонники более независимой внешней политики и скептики европейской интеграции все громче заявляют о необходимости пересмотра текущего курса, опасаясь, что нынешняя политика может привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для страны. Таким образом, высказывание Флориана Филиппо отражает более широкую тенденцию в европейском политическом дискурсе, где критическое отношение к действиям Евросоюза и опасения перед эскалацией напряженности с Россией становятся все более явными. Европейский союз, в свою очередь, продолжает курс на усиление санкционного давления и поддержку Украины, что, по мнению критиков, лишь углубляет конфронтацию и отдаляет перспективу мирного урегулирования. Многие наблюдатели отмечают, что ЕС стремится к полному разрыву экономических связей с РФ, что может иметь негативные последствия не только для России, но и для самих европейских стран, учитывая тесные торговые и энергетические отношения. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не видит предпосылок к улучшению ситуации при нынешнем руководстве Еврокомиссии, указывая на неконструктивный подход ЕС к решению международных проблем. Это создает тупиковую ситуацию, где диалог затруднен, а риски дальнейшей эскалации остаются высокими. В этой непростой геополитической обстановке, заявления политиков, подобных Флориану Филиппо, приобретают особую актуальность, поскольку они поднимают вопросы о приоритетах национальной политики и о том, кто на самом деле представляет угрозу для благополучия и безопасности Франции. Вопрос о том, является ли Россия реальной угрозой или же внутренняя политика и приверженность к проевропейскому курсу несут в себе более серьезные риски, остается открытым и вызывает активные дискуссии в обществе





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines