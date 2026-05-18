Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев случайно ответил матом на планерке с главой региона Александром Хинштейном. Инцидент произошел после того, как Хинштейн попросил Зайцева обсудить жалобы жителей на воду в селе. Глава района выругался матом. Микрофон чиновника был включен. Позже Зайцев оправдался за нецензурную брань, заявив, что не услышал вопрос, так как у него внезапно отрубилась связь. По словам главы района, фраза была адресована человеку, находившемуся в кабинете. После устранения технических неполадок глава района доложил о ситуации с водой. Хинштейн, в свою очередь, пообещал позже обсудить поведение Зайцева. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев грубо уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова после инспекции муниципалитета. Видео того, как глава региона отчитывает районного руководителя, используя в том числе нецензурную лексику, появилось в интернете. Позднее Федорищев извинился за эмоциональное увольнение Жидкова.

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев случайно ответил матом на планерке с главой региона Александром Хинштейном. Инцидент произошел после того, как Хинштейн попросил Зайцева обсудить жалобы жителей на воду в селе.

Глава района выругался матом. Микрофон чиновника был включен. Позже Зайцев оправдался за нецензурную брань, заявив, что не услышал вопрос, так как у него внезапно отрубилась связь. По словам главы района, фраза была адресована человеку, находившемуся в кабинете.

После устранения технических неполадок глава района доложил о ситуации с водой. Хинштейн, в свою очередь, пообещал позже обсудить поведение Зайцева. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев грубо уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова после инспекции муниципалитета. Видео того, как глава региона отчитывает районного руководителя, используя в том числе нецензурную лексику, появилось в интернете. Позднее Федорищев извинился за эмоциональное увольнение Жидкова





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Censorship Incorrect Incorrect Incorrect Incorrect Incorrect

United States Latest News, United States Headlines