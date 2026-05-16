Главный тренер «Торпедо» Михаил Кононов прокомментировал итоги прошедшего сезона
📆5/16/2026 9:20 PM
Тренер «Торпедо» Михаил Кононов поделился впечатлениями от завершившегося сезона, отметив, что команда преодолела кризис и хорошо подготовилась к будущему сезоне. Он также рассказал о психологических трудностях, с которыми столкнулись игроки и тренерский штаб.

Главный тренер « Торпедо » Михаил Кононов подвел итоги сезон а для московского клуба. Напомним, что специалист был уволен в августе 2025 года, но уже в октябре возглавил команду снова.

Перед возвращением тренера команда занимала последнее место в турнирной таблице, а по завершении сезона садовый клуб занял 9-е место. По словам Кононова, была поставлена минимальная задача, которая была выполнена, но если посмотреть дистанционно, то удовлетворения нет от того, что не удалось попасть в стыки. Однако тренер отметил, что команда собирается очень хорошо, и начнете принуждать команду вместе со всем составом в следующем чемпионате.

Кононов сказал журналистам, что команда имеет большое количество岛нутых игроков, хорошо показывает себя, как на поле, так и вне поля. По его словам, важно сохранить эти кадры. По пятибалльной шкале тренер оценил осеннюю часть сезона на двойку, а весеннюю — на четвёрку. Однако, несмотря на такие оценки, он считает, что сезон в целом можно поставить на «тройку с плюсом».

Тренер объяснил, что из-за сложной психологической обстановки, удаление тренерского штаба и усталости игроков, команде было сложно показать результативные выступления. По словам Кононова, преодолеть это смогли благодаря большому спектру дисциплины и выдерживаемости ребят. Он отметил, что за последние 15 игр команда набрала достойное количество очков и теперь находится после команды «Родина».

Несмотря на то, что в них были и поражения, тренер признал, что они являлись важным этапом в становлении команды, так как чемпионат Первой Лиги отличается тяжелыми соперниками и высоким накалом борьбы. Тренер подчеркнул, что важно переименовать вакансии игроков и тренеров, так как это может негативно сказаться на динамике команды

