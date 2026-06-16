Глава Тувы не планирует выдвигать Нарусову на новый срок в Совете Федерации

Глава Тувы Владислав Ховалыг не планирует выдвигать на новый срок Людмилу Нарусову, представляющую республику в Совете Федерации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников. Полномочия Нарусовой истекают в сентябре 2026 года.

Глава Тувы Владислав Ховалыг не планирует выдвигать на новый срок Людмилу Нарусову, представляющую республику в Совете Федерации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников. Полномочия Нарусовой истекают в сентябре 2026 года.

Ховалыг, который сам переизбирается на очередной срок, в случае победы планирует отправить в Совет Федерации «своего человека», заявил один из источников издания. Искать для Нарусовой возможность представлять в Совете Федерации какой-либо другой регион «не планируется», сказал он. Сама Нарусова заявила «Коммерсанту», что не знает о планах главы Тувы, и порекомендовала обратиться непосредственно к нему. Ховалыг на запрос издания на момент публикации статьи не ответил.

Людмила Нарусова занимает пост сенатора от Тувы с 2002 года. В 2010-2012 годах Нарусова представляла в Совете Федерации Брянскую область, а затем снова стала сенатором от Тувы. В 1995-1999 годах она была депутатом Госдумы. Людмила Нарусова была одним из трех сенаторов, воздержавшихся в 2020 году при голосовании по поправкам к Конституции, среди которых было «обнуление» прошлых президентских сроков для Владимира Путина.

Нарусова также публично высказывалась в поддержку избирателей партии, готовой поменьше светиться на днях города, двора и «праздниках урожая» (пока у ЕР запланированы только такие предвыборные активности)





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