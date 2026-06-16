Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Глава Тувы не планирует выдвигать Нарусову на новый срок в Совете Федерации

Politics News

Глава Тувы не планирует выдвигать Нарусову на новый срок в Совете Федерации
Глава ТувыЛюдмила НарусоваСовет Федерации
📆6/16/2026 7:28 AM
📰meduzaproject
56 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 64% · Publisher: 63%

Глава Тувы Владислав Ховалыг не планирует выдвигать на новый срок Людмилу Нарусову, представляющую республику в Совете Федерации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников. Полномочия Нарусовой истекают в сентябре 2026 года.

Глава Тувы Владислав Ховалыг не планирует выдвигать на новый срок Людмилу Нарусову, представляющую республику в Совете Федерации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников. Полномочия Нарусовой истекают в сентябре 2026 года.

Ховалыг, который сам переизбирается на очередной срок, в случае победы планирует отправить в Совет Федерации «своего человека», заявил один из источников издания. Искать для Нарусовой возможность представлять в Совете Федерации какой-либо другой регион «не планируется», сказал он. Сама Нарусова заявила «Коммерсанту», что не знает о планах главы Тувы, и порекомендовала обратиться непосредственно к нему. Ховалыг на запрос издания на момент публикации статьи не ответил.

Людмила Нарусова занимает пост сенатора от Тувы с 2002 года. В 2010-2012 годах Нарусова представляла в Совете Федерации Брянскую область, а затем снова стала сенатором от Тувы. В 1995-1999 годах она была депутатом Госдумы. Людмила Нарусова была одним из трех сенаторов, воздержавшихся в 2020 году при голосовании по поправкам к Конституции, среди которых было «обнуление» прошлых президентских сроков для Владимира Путина.

Нарусова также публично высказывалась в поддержку избирателей партии, готовой поменьше светиться на днях города, двора и «праздниках урожая» (пока у ЕР запланированы только такие предвыборные активности)

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

meduzaproject /  🏆 10. in RU

Глава Тувы Людмила Нарусова Совет Федерации Выдвигать На Новый Срок Представлять В Совете Федерации Своего Человека Полномочия Нарусовой Истекают Планирует Отправить В Совет Федерации Не Планируется Не Знает О Планах Главы Тувы Предвыборные Активности

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

УНИКС, 1 февраля 2026 - счет 84 : 80, обзор матча, итоги и статистика встречиУНИКС, 1 февраля 2026 - счет 84 : 80, обзор матча, итоги и статистика встречиЦСКА - УНИКС, 1 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Единая лига ВТБ 2025/2026
Read more »

Канада, 12 февраля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 1Канада, 12 февраля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 1Чехия - Канада, 12 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Хоккей, Олимпийские игры 2026
Read more »

Швеция, 13 февраля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 2 : 0Швеция, 13 февраля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 2 : 0Финляндия - Швеция, 13 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Хоккей, Олимпийские игры 2026
Read more »

Швейцария, 13 февраля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 2 : 1Швейцария, 13 февраля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 2 : 1Канада - Швейцария, 13 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Хоккей, Олимпийские игры 2026
Read more »

Италия, 14 февраля 2026 - счет 11 : 0, обзор матча, итоги и статистика встречиИталия, 14 февраля 2026 - счет 11 : 0, обзор матча, итоги и статистика встречиФинляндия - Италия, 14 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Хоккей, Олимпийские игры 2026
Read more »

Чехия, 15 февраля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0Чехия, 15 февраля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0Швейцария - Чехия, 15 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Хоккей, Олимпийские игры 2026
Read more »



Render Time: 2026-06-16 10:29:15