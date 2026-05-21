Главный тренер Воронежа объяснил ухудшение результатов команды

Главный тренер " Факел а" объяснил ухудшение результатов воронежской команды в весенней части сезона. Напомним, " Факел " финишировал на втором месте в Лиге Pari (Первой лиге), обеспечив себе путёвку в Мир РПЛ на следующий сезон.

По весне абсолютно все команды немножко шатает, но я не ожидал, что нас так поведёт. У меня было достаточно времени, чтобы всё проанализировать. Пришёл к выводу, что проблема носила комплексный характер. Первое: по независящим от нас причинам, из-за погодных условий, мы фактически потеряли четыре дня на сборах.

Потом постарались это компенсировать. Я долго думал, выяснил мнение всего коллектива и на третьем сборе впервые за много лет поменял тренировочную программу. Я видел, что ребята начали её так же собранно, как два предыдущих, так же терпели и давали те результаты и цифры, которых нам было необходимо. Сейчас задним числом понимаю, что, наверное, не стоило этого делать.

Один из важных моментов — психология. У команды должна развиваться уверенность, но не самоуверенность. Видимо, после победы над "Уралом" многие ошибочно подумали, что мы уже там . Журналисты, блогеры, болельщики, футболисты, все вокруг говорили об этом, и на каждого такая информация влияет по-разному.

Дistantсу нужно проходить на уверенности, и уверенность — это привычка положительных действий. Если они совершаются на тренировке и потом переносятся на игру — всё получится. Третий момент тоже носит ментальный и психологический характер. Нужно признать, что даже нашему опытному составу с давлением порой тяжело было справиться.

Ты уже представляешь себя в Премьер-Лиге, а тебя прибивает. Начинается, как я это называю, дрифт машины зимой. А что самое главное в такой ситуации? Не паниковать и держаться за руль.

У нас это не сразу получилось, потому что все по-разному на временные трудности среагировали. Тут и моя вина есть. После игры с "Родиной" я поддался эмоциям. Сейчас понимаю, что следовало по-другому себя повести. Это надо признават





